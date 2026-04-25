DCNews Stiri Vucic a comparat Europa cu Imperiul Roman înainte de cădere: Nu sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul
Data publicării: 15:57 25 Apr 2026

Vucic a comparat Europa cu Imperiul Roman înainte de cădere: Nu sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul
Autor: Tiberiu Vasile

Vucic a comparat Europa cu Imperiul Roman înainte de cădere: Nu sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Sursa Foto: Agerpres

Aleksandar Vucic a criticat Europa, comparând situația actuală cu declinul Imperiului Roman de Apus. A reafirmat dorința Serbiei de aderare la UE și a indicat greșeli care ar trebui corectate de Bruxelles.

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a criticat aspru Europa sâmbătă de la Paris, acuzând-o că "a rămas în urmă" la nivel global şi că încă crede că deţine "un fel de superioritate morală", comparând-o în acelaşi timp cu Imperiul Roman de Apus înainte de cădere, relatează AFP.

"Credem în mod eronat că avem un fel de superioritate morală şi democratică faţă de ceilalţi, ceea ce este complet fals. Cred că este ca Imperiul Roman de Apus, care nu a înţeles ce se întâmpla la graniţele sale, nu a vrut să recunoască acest lucru şi a sfârşit prin a se prăbuşi", a declarat el în timpul unui discurs la World Policy Conference (Conferinţa Mondială de Politică) organizată de Institutul Francez de Relaţii Internaţionale (IFRI) la Chantilly (Oise), lângă Paris.

"Avem tendinţa să-i minimalizăm şi să-i subestimăm mereu pe ceilalţi"

"Nu cred că Europa se va prăbuşi cu adevărat. Asta nu se va întâmpla niciodată", a nuanțat el.

"Dar, ca europeni, cu toţii pierdem multe bătălii importante şi credem mereu că suntem cei mai inteligenţi (...) Avem tendinţa să-i minimalizăm şi să-i subestimăm mereu pe ceilalţi", a continuat Vucic.

"Nu înţelegem de ce suntem în urma altor regiuni ale lumii, nu doar faţă de Statele Unite în ceea ce priveşte inteligenţa artificială şi robotica, ci şi faţă de China", a mai spus el, subliniind provocările demografice, tehnologice şi de apărare cu care se confruntă continentul european.

"Ce putem realiza în următorii 20 de ani? Nu cred că prea multe. (...) Nu sunt foarte optimist, din păcate, în ceea ce priveşte viitorul pe care îl construim aici", a subliniat el.

Vucic a reafirmat însă dorinţa Serbiei de a adera la UE

Vucic a reafirmat însă dorinţa Serbiei de a adera la UE. Această ţară cu 6,6 milioane de locuitori este candidat oficial la Uniunea Europeană din 2012, iar negocierile de aderare sunt în desfăşurare din 2014.

Însă integrarea sa este împiedicată de lipsa unor reforme majore, de problemele legate de normalizarea relaţiilor cu Kosovo, de legăturile cu Rusia, percepute ca fiind prea strânse, şi de provocările legate de buna guvernare şi drepturile omului. 

Serbia împărtăşeşte, de asemenea, cu Moscova o aversiune faţă de NATO în urma bombardamentelor din 1999 din timpul războiului din Kosovo.

"Nu putem face parte din NATO, dar suntem gata să ne integrăm (în UE - n.r.)", a declarat el. "Deschideţi-vă graniţele pentru noi. Nu avem nevoie de drept de veto, nu avem nevoie de comisari, nici măcar nu avem nevoie de fondurile dumneavoastră", a mai spus preşedintele sârb, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Vucic a anunțat că Serbia va avea mii de roboți înarmați la următoarea paradă militară
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Vucic a comparat Europa cu Imperiul Roman înainte de cădere: Nu sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul
Publicat acum 34 minute
Codul Rutier ar putea introduce noi reguli pentru culoarul de salvare. Obligații pentru șoferi în trafic
Publicat acum 36 minute
Accident pe A1 între un microbuz și un camion: 4 persoane rănite
Publicat acum 40 minute
Nicușor Dan, după ce o dronă a căzut la Galați: "Nu suntem parte din conflict, dar resimțim consecințele"
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Atacuri rusești cu sute de drone și rachete asupra Ucrainei: Dnipro lovit puternic, cel puțin 5 morți și 34 de răniți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 8 minute
Bolojan a făcut publică lista speculatorilor care blochează accesul la rețele electrice
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Cum arată noua lege a salarizării care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Fără sporuri pentru condiții grele și vătămătoare
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Horoscop 25 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 16 ore si 1 minut
Alimentul interzis în dieta lui Cristiano Ronaldo: Cum se menține în formă la 41 de ani
Publicat acum 12 ore si 33 minute
BANCUL ZILEI: Ora adevărului
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
