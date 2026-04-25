€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri „Momentul unic" al Europei, în fața presiunilor lui Trump, Putin și Xi. Macron: UE „trebuie să devină o mare putere"
Data actualizării: 08:34 25 Apr 2026 | Data publicării: 08:32 25 Apr 2026

Autor: Tiberiu Vasile

emmanuel macron presedintele frantei Emmanuel Macron, președintele Franței. Foto: Agerpres

Emmanuel Macron avertizează că Uniunea Europeană se află într-un context geopolitic tensionat, marcat de presiuni simultane din partea Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, și cere transformarea UE într-o putere.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, la Atena, că Europa trăieşte un "moment unic" în care "un preşedinte american, un preşedinte rus şi un preşedinte chinez se opun cu îndârjire europenilor", relatează AFP.

"Acesta este momentul potrivit pentru noi să luăm măsuri decisive", a adăugat preşedintele francez, vorbind în engleză în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis în Agora Romană, în centrul istoric al capitalei greceşti.

În ochii lui Macron preşedintele SUA este încă un "aliat", dar nu este unul "previzibil"

Deşi a părut să-i pună pe Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping în aceeaşi categorie a oponenţilor bătrânului continent, el a subliniat, de asemenea, că preşedintele SUA este încă un "aliat", chiar dacă nu este întotdeauna "de încredere" sau "previzibil".

"Acest moment ar putea fi momentul european", a insistat Macron, reafirmând, aşa cum a făcut de la începutul anului, că Uniunea Europeană este, prin contrast, "de încredere" şi "previzibilă". "Nu trebuie să subestimăm acest lucru", a reiterat şeful statului francez care se află într-o vizită de două zile în Grecia.

În opinia sa, "provocarea pentru noi este să devenim o adevărată putere", având în vedere că apărarea, comerţul şi serviciile financiare cumulate ale ţărilor Uniunii Europene sunt deja suficient de semnificative pentru a fi comparabile cu cele ale Statelor Unite şi Chinei.

"Există acum îndoieli cu privire la Articolul 5"

Revenind la conceptul de suveranitate europeană pe care începuse să-l apere în timpul primei sale vizite la Atena, într-un discurs rostit în septembrie 2017, Emmanuel Macron a pledat, de asemenea, pentru "consolidarea pilonului european" al NATO.

"Există acum îndoieli cu privire la Articolul 5", promisiunea de sprijin reciproc aflată în centrul alianţei militare SUA-UE, din cauza punerii sale sub semnul întrebării de către Donald Trump, a subliniat el.

Acest lucru "slăbeşte de facto Alianţa", a spus el, susţinând în acelaşi timp că aceasta rămâne o "alianţă strategică bună", conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

europa
sua
rusia
china
donald trump
emmanuel macron
vladimir putin
xi jinping
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close