Ce va face Nicușor Dan dacă PNL sau PSD îi vor spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea AUR: "E totuși un partid"
Data actualizării: 19:13 24 Apr 2026 | Data publicării: 18:06 24 Apr 2026

Ce va face Nicușor Dan dacă PNL sau PSD îi vor spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea AUR: "E totuși un partid"
Autor: Elena Aurel

Nicușor Dan. FOTO: Florin Răvdan, trimisul special DC News în Cipru

Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a spus ce părere are despre o eventuală coaliție PNL-AUR.

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European care are loc în Cipru. Șeful statului a susţinut o conferinţă de presă în care a prezentat concluziile celor două zile de discuții cu liderii europeni și partenerii regionali din Cipru.

Întrebat dacă ar accepta desemnarea unui premier susținut de o eventuală coaliție PNL-AUR sau de un PNL sprijinit în Parlament de AUR, președintele Nicușor Dan a explicat că nu ar desemna un astfel de premier și că este foarte puțin probabil să primească o astfel de solicitare.

Jurnalist: Spuneați că nu veți desemna un premier din partea unei eventuale coaliții PSD-AUR, dar din partea unei eventuale coaliții PNL-AUR sau un PNL susținut din Parlament de AUR?

„Cred că răspunsul e același. Totodată, cred că este extrem de puțin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a spus președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan: AUR are multe defecte, dar este totuși un partid

Jurnalist: Da, dar PNL deja a început negocieri cu o parte dintre parlamentarii opoziției, inclusiv cu cei de la AUR. Cum vedeți aceste discuții pentru susținerea unui guvern minoritar cu parlamentari AUR și opoziție?

„AUR are multe defecte, dar este totuși un partid. Nu-mi închipui că într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului. La asta m-am referit. În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune: „Vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR”, eu nu voi fi de acord cu asta”, a spus președintele Nicușor Dan.

