Descoperire unică în Egipt: Arheologii au găsit un templu perfect circular. Ce rol avea în ritualurile religioase (POZE)

În nordul Peninsulei Sinai, la Tell el-Farama, în vechiul oraș Pelusium, echipele de arheologi au identificat rămășițele unui complex religios care schimbă imaginea cunoscută despre această regiune. Situl, aflat la marginea estică a Deltei Nilului, a fost excavat timp de peste șase ani, iar rezultatele încep să contureze o poveste mult mai complexă decât se credea inițial.

Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a confirmat oficial descoperirea unică în Egipt, subliniind importanța istorică a zonei.

Un oraș strategic și un templu perfect circular neobișnuit

Pelusium nu era un loc obișnuit. În perioada faraonică a funcționat ca fortăreață, iar mai târziu, în epoca romană, a devenit un nod important pentru taxe și comerț.

Nu este prima revelație majoră din zonă. În 2022, aici fusese identificat și un templu dedicat lui Zeus, potrivit relatărilor științifice internaționale.

De data aceasta însă, cercetătorii au descoperit un templu perfect circular, dedicat zeului „Pelusius”. Structura sa diferită față de arhitectura clasică egipteană a ridicat imediat întrebări legate de funcția sa reală și de rolul în ritualurile religioase practicate acolo.

Arhitectură mixtă și simboluri ale apei

Specialiștii au observat că edificiul combină elemente egiptene, elenistice și romane, semn că orașul era un spațiu de intersecție culturală.

În centrul construcției se află un bazin circular de mari dimensiuni, cu un diametru de aproximativ 35 de metri. Acesta era alimentat cu apă provenită dintr-un braț al Nilului. Apa, amestecată cu mâl, avea o încărcătură simbolică puternică, asociată direct cu zeul Pelusius, al cărui nume provine dintr-un cuvânt grecesc ce înseamnă „noroi”.

În jurul bazinului existau canale care controlau fluxul apei, iar în centru ar fi fost amplasată o platformă pe care se afla statuia zeului.

Toate aceste detalii întăresc ideea unui spațiu ritualic complex, unde apa nu era doar element natural, ci parte centrală din rolul în ritualurile religioase.

Interpretări schimbate pe parcurs

Inițial, arheologii au crezut că structura descoperită ar putea fi o clădire administrativă, asemănătoare unui senat antic. Doar după continuarea săpăturilor și analiza detaliată a planului au ajuns la concluzia că este vorba despre un spațiu sacru.

Această reinterpretare a dus la o nouă înțelegere a sitului și a funcției sale în lumea antică.

Descoperire unică în Egipt și semnificația sa religioasă

Cercetătorii cred că acest templu perfect circular a fost utilizat timp de câteva sute de ani, între secolul al II-lea î.Hr. și secolul al VI-lea d.Hr., ceea ce indică o continuitate religioasă surprinzătoare.

Prin forma sa neobișnuită și prin modul în care era folosită apa, construcția oferă indicii importante despre rolul în ritualurile religioase din Pelusium și despre modul în care diferite culturi au influențat practicile spirituale din zonă.

Astăzi, această descoperire unică în Egipt rămâne unul dintre cele mai interesante indicii că regiunea Sinai încă ascunde multe straturi necunoscute ale istoriei antice, iar templul perfect circular continuă să ridice întrebări despre credințele și simbolurile lumii de atunci, conform Live Science.

