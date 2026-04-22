Un nou studiu ar putea explica în sfârșit cum a fost construită Marea Piramidă din Egipt

Marea Piramidă din Giza, considerată una dintre cele Șapte Minuni ale Lumii Antice și singura care a rezistat aproape intactă până în prezent, continuă să fascineze cercetătorii și publicul larg. Construită în urmă cu aproximativ 4.500 de ani, structura monumentală ridică încă numeroase întrebări legate de tehnicile de construcție folosite de egiptenii antici.

Estimările istorice indică faptul că piramida ar fi fost finalizată în aproximativ 20–26 de ani, implicând mutarea și poziționarea a milioane de blocuri de calcar, unele cântărind câteva tone fiecare. De-a lungul timpului, au circulat numeroase teorii privind modul în care o asemenea construcție a fost posibilă, de la utilizarea forței de muncă masive până la intervenții tehnologice inexplicabile.

Nou studiu publicat în Nature: ipoteza sistemului de rampe

Cercetarea publicată în Nature aduce în prim-plan o ipoteză care câștigă tot mai mult teren în rândul specialiștilor: existența unui sistem complex de rampe multiple, inclusiv o rampă în spirală integrată în structura piramidei.

Potrivit studiului, acest sistem ar fi permis transportul și poziționarea blocurilor de piatră într-un ritm surprinzător de eficient. Autorii cercetării susțin că structura ar fi fost gândită modular, astfel încât rampele să fie utilizate simultan pe mai multe fețe ale piramidei, facilitând ridicarea treptată a construcției.

Modelul 3D care schimbă perspectiva asupra construcției

Un element central al studiului îl reprezintă modelul 3D realizat de cercetătorul Vicente Luis Rosell Roig. Simularea sa arată cum o rampă ascunsă în spirală, integrată în corpul piramidei, ar fi permis deplasarea continuă a blocurilor de calcar către nivelurile superioare.

Conform calculelor sale, un bloc ar fi putut fi poziționat la fiecare patru până la șase minute, o frecvență care se aliniază cu perioada estimată de construcție de două decenii. Modelul ia în considerare și logistica extrem de complexă a transportului materialelor de la cariere, precum și traversarea Nilului.

Această abordare sugerează nu doar o tehnologie ingenioasă, ci și o organizare socială și inginerească extrem de avansată pentru epoca respectivă.

Un sistem multi-canal de construcție

Conform ipotezei, piramida nu ar fi fost ridicată printr-o singură rampă exterioară, așa cum se credea în teoriile mai vechi, ci printr-un sistem interconectat de rampe amplasate pe toate cele patru laturi ale construcției.

Aceste rampe ar fi funcționat ca un circuit continuu, iar porțiuni ale structurii ar fi fost lăsate intenționat deschise în timpul construcției pentru a permite accesul. Pe măsură ce nivelurile superioare erau finalizate, segmentele de rampă ar fi fost integrate în structura finală a piramidei.

Această metodă ar explica atât precizia construcției, cât și absența unor urme clare de infrastructură externă masivă.

Confirmări indirecte din proiectul ScanPyramids

Ipoteza sistemului de rampe este susținută parțial și de descoperirile recente ale proiectului ScanPyramids, care a utilizat tehnologie bazată pe raze cosmice pentru a analiza interiorul monumentului.

Cercetătorii au identificat goluri și spații necunoscute anterior în structura piramidei, care ar putea corespunde unor elemente arhitecturale temporare, inclusiv rampe sau coridoare de construcție.

Deși interpretarea acestor descoperiri rămâne deschisă, ele oferă un sprijin indirect ideii că structura ascunde încă elemente neînțelese complet.

Muncitori calificați, nu sclavi: noi dovezi arheologice

O altă descoperire importantă, realizată de egiptologul dr. Zahi Hawass și echipa sa, schimbă radical percepția populară asupra celor care au construit piramida. În interiorul și în jurul complexului de la Giza au fost descoperite inscripții și morminte care indică faptul că muncitorii erau, de fapt, specialiști calificați și nu sclavi, așa cum s-a crezut mult timp.

În aceste morminte au fost găsite statuete, instrumente de lucru și titluri scrise în hieroglife, precum „supraveghetor al laturii piramidei” sau „meșter”. Descoperirile sugerează o structură organizată a forței de muncă, cu roluri clar definite și o recunoaștere socială a muncitorilor.

Dr. Hawass a declarat într-un podcast că aceste dovezi „confirmă faptul că acești oameni nu erau sclavi, deoarece sclavii nu ar fi fost îngropați în apropierea piramidelor și nu ar fi primit onoruri funerare”.

Se apropie sfârșitul teoriilor despre extratereștri?

De-a lungul decadelor, Marea Piramidă a devenit subiectul unor teorii alternative care merg de la intervenții divine până la ajutorul presupus al civilizațiilor extraterestre. Totuși, acumularea de dovezi arheologice și modelări științifice moderne pare să ofere explicații tot mai coerente și mai pământene.

Deși misterul nu este complet elucidat, noul studiu din Nature și descoperirile recente din teren reduc considerabil spațiul de interpretare pentru scenarii speculative.

În locul unei enigme inexplicabile, Marea Piramidă pare să se contureze tot mai clar ca o capodoperă a ingineriei antice, rezultatul unui efort colectiv extraordinar, al organizării și al unei înțelegeri avansate a construcției monumentale.

Misterul Marii Piramide nu dispare complet, dar se transformă. În locul întrebării „cine a construit-o?”, știința modernă începe să răspundă tot mai precis la „cum a fost posibil”. Iar răspunsul, deși mai puțin spectaculos decât poveștile cu extratereștri, este poate și mai impresionant: inteligența umană antică.