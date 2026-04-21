Descoperire misterioasă: Ce au găsit cercetătorii într-o mumie egipteană veche de mii de ani
Data publicării: 11:44 21 Apr 2026

Descoperire misterioasă: Ce au găsit cercetătorii într-o mumie egipteană veche de mii de ani
Autor: Tiberiu Vasile

Un cercetător susține că ar fi descoperit un al doilea Sfinx ascuns în Egipt Sfinx ascuns în Egipt / Foto: Unsplash

Arheologii au făcut o descoperire inedită într-o mumie egipteană.

Arheologii au făcut o descoperire misterioasă care schimbă perspectiva asupra practicilor funerare din Egiptul antic. În interiorul unei mumii egiptene vechi de mii de ani a fost identificată o copie pe papirus a epopeii „Iliada” a lui Homer. Este pentru prima dată când un text literar grec apare integrat direct în procesul de mumificare.

Descoperirea are o importanță majoră pentru înțelegerea ritualurilor și a modului în care erau combinate tradițiile și elementele culturale în lumea antică.

Descoperire într-un sit din Oxyrhynchus

Fragmentul de papirus a fost găsit în abdomenul unei mumii îngropate într-un mormânt din perioada romană, în urmă cu aproximativ 1.600 de ani, în zona Oxyrhynchus.

Orașul antic, cunoscut în perioada faraonică sub numele de Per-Medjed, a fost un centru important al Egiptului greco-roman. Astăzi, ruinele sale se află în Al Bahnasa, la circa 190 km sud de Cairo, în apropierea unei ramificații a Nilului.

Confirmarea cercetătorilor din Barcelona

Mumia a fost analizată de o echipă de la Institutul de Studii ale Orientului Apropiat Antic din cadrul Universității din Barcelona, în timpul unor săpături desfășurate între noiembrie și decembrie 2025, potrivit The Independent.

Cercetătorii au observat un detaliu neobișnuit: un papirus a fost plasat intenționat pe zona abdomenului, ca parte a ritualului de îmbălsămare.

Diferit de tot ce s-a găsit până acum

Până în prezent, alte morminte din aceeași perioadă au mai scos la iveală papirusuri în limba greacă, însă acestea conțineau în special texte magice sau ritualice.

De data aceasta, însă, situația este diferită. Este prima descoperire misterioasă în care un text literar grec, și nu unul ritualic, este folosit în context funerar.

„Iliada” lui Homer

„Iliada”, epopee atribuită lui Homer și datată în secolul al VIII-lea î.Hr., este structurată în 24 de cânturi și urmărește în principal evenimente din Războiul Troian.

Textul identificat în mumie provine din Cântul II, mai exact din celebrul pasaj al catalogului corăbiilor, unde sunt enumerate forțele grecești pregătite pentru luptă.

Cercetătorii spun că nu este clar de ce tocmai acest fragment din „Iliada” a fost ales pentru procesul de îmbălsămare.

Practici funerare mixte

În epoca romană, la Oxyrhynchus, ritualurile funerare combinau elemente egiptene, grecești și romane.

Corpurile erau conservate prin deshidratare cu natron, iar organele nu mai erau păstrate în vase canopice, ci înlocuite uneori cu materiale de conservare și papirusuri sigilate în interiorul corpului.

În mod obișnuit, aceste papirusuri aveau conținut magic, nu literar, ceea ce face această descoperire cu atât mai neobișnuită.

„Nu este pentru prima dată când am găsit papirusuri grecești, legate, sigilate și integrate în procesul de mumificare, dar până acum conținutul lor era în principal magic”, a explicat Ignasi-Xavier Adiego, profesor la Departamentul de Limbi Clasice, Romanice și Semitice.

El a adăugat că la Oxyrhynchus au fost descoperite de-a lungul timpului numeroase papirusuri importante, însă noutatea reală este apariția unui text literar într-un context funerar.

Sit arheologic bogat

Săpăturile de la Oxyrhynchus au scos la lumină mai multe camere funerare din calcar, mumii din epoca romană și sarcofage din lemn decorate.

În campanii anterioare au fost găsite și 52 de mumii din epoca ptolemaică, unele dintre ele având „limbi de aur”, simboluri asociate pregătirii pentru viața de apoi, conform The Independent.

CITEȘTE ȘI: Descoperire rară: Ce s-a găsit pe fața unei mumii i-a uimit pe cercetători
 

egipt
mumie
arheologi
