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DCNews Sport LIVE Metz - CSM București, semifinala Ligii Campionilor la handbal/ ”Unele meciuri se joacă, iar altele se trăiesc cu inima!”

LIVE Metz - CSM București, semifinala Ligii Campionilor la handbal/ ”Unele meciuri se joacă, iar altele se trăiesc cu inima!”

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 06 Iun 2026
csm bucuresti finala liga campionilor foto Facebook CSM București
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Prima semifinală din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal se joacă astăzi. Metz - CSM București este programată de la ora 16:00.

Min. 58 - Scorul este 31-25 pentru Metz!

Min. 48 - CSM înscrie, din nou, pe un contraatac, scorul este 20-25!

Min. 47 - CSM înscrie, scorul este 25-19!

Min. 45 - Metz are un avantaj considerabil de 7 goluri, scorul este 25-18!

Min. 43 - Scorul este 22-18!

Min. 34 - Metz e la 5 goluri distanță, scorul este 19-14!

Min. 32- Trine Ostergaard a transformat de la 7 metri, scorul este 16-14 pentru Metz!

Min. 31 - A început a doua repriză!

Min. 30 - Metz conduce cu 17-13, la finalul primei reprize!

Min. 30 - Scorul este 16-13 pentru Metz!

Min. 29 - Alexandra Dindiligan reduce diferența la 4 goluri, după ce Metz avea 5 goluri avans. Scorul este 16-12 pentru Metz.

Min. 27 - Metz se distanțează la 4 goluri, scorul e 15-11!

Min. 22 - Metz este, din nou, un avantaj de 3 goluri, scorul este 12-9!

Min. 19 - CSM înscrie prin Maslova, care a redus din diferență! Scorul este 9-7 pentru Metz

Min. 19 - Metz a majorat scorul, 9-6. CSM a cerut primul time-out al semifinalei

Min. 14 - Metz - CSM București, scorul este 6-6

Min. 12 - CSM egalează, din nou, scorul este 5-5

Min. 10 - Metz a răsturnat tabela, scorul acum e 4-3

Min. 8 - Gol CSM după o lovitură de la 7 metri, scor 3-2

Min. 7 - Început de partida echilibrat, scor 2-2!

Min. 3 - Metz a restabilit egalitatea la 1.

Min. 1 - CSM București a deschis scorul la prima încercare, apoi Metz a lovit bara.

A început meciul!

  • Semifinala Final Four Liga Campionilor la handbal: Metz - CSM București, 6 iunie, ora 16:00

CSM București pornește cu șansa a doua în semifinala din Final Four-ul Ligii Campionilor, în fața lui Metz. Totuși, adversara din semifinala de astăzi are la activ patru calificări în Final Four, dar nu a reușit niciodată să meargă până la capăt, notează GSP. 

Spectacol pe teren și-n tribune

Multe din jucătoarele CSM București se află la ultimul week-end în tricoul albastru, iar situația nu este singulară. Și în cazul Metz, se întâmplă același lucru: vedetele vor pleca. Sarah Bouktit va evolua din sezonul viitor la Gyor, în timp ce portarul Johanna Bundsen va merge la Odense. 

Spectacol va fi și-n tribune, sunt așteptați 20.000 de spectatori. Cu o seară în urmă, când organizatorii au deschis MVM Dome pentru o întâlnire între echipe și fani, suporterii Metz au fost mai numeroși, dar cei ai CSM București mai gălăgioși. S-au remarcat însă prin fair-play. 

”Unele meciuri se joacă, iar altele se trăiesc cu inima! Astăzi este despre curaj, despre caracter, despre șansa de a scrie istorie” scrie CSM București, pe Facebook. 

Istoricul întâlnirilor directe Metz - CSM București

Metz - CSM București 27-24 (2025)

CSM București - Metz 31-32 (2024)

Metz - CSM București 29-23 (2024)

CSM București - Metz 24-27 (2024)

Metz - CSM București 25-22 (2021)

CSM București - CSM București 31-26 (2020)

Metz - CSM București 28-26 (2020)

CSM București - Metz 32-27 (2020)

Metz - CSM București 23-22 (2019)

CSM București - Metz 26-31 (2019)

Metz - CSM București 27-20 (2018)

CSM București - Metz 34-21 (2018)

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