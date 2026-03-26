Un cercetător susține că ar fi descoperit un al doilea Sfinx ascuns în Egipt

Inginerul radar Filippo Biondi a apărut în podcastul Matt Beall Limitless pentru a discuta despre descoperirile sale și despre modul în care acestea indică posibilitatea existenței unui „al doilea Sfinx”.

El a declarat că este „foarte încrezător să anunțe acest lucru” și, deși încă lucrează pentru a confirma descoperirea, a evaluat probabilitatea existenței celui de-al doilea Sfinx la „aproximativ 80%”.

Indiciile care sugerează al doilea Sfinx

Biondi face parte dintr-o echipă de cercetători italieni care susțin că au descoperit un „vast oraș subteran” sub piramida lui Khafre, una dintre cele trei piramide din complexul de la Giza.

Echipa a utilizat semnale radar sub piramidă și a transformat semnalele primite în unde sonore, ceea ce le-a permis să obțină o imagine a structurilor subterane.

Biondi a declarat în cadrul podcastului că indiciile care i-au sugerat existența unui al doilea Sfinx au fost „corelațiile simetrice, precum simetria pe care am observat-o”, identificând un tumul din apropiere sub care ar putea fi îngropată o structură de dimensiunile unui Sfinx.

Scanări și structuri subterane

Faptul că existau două Sfinxuri sculptate în Stela Visului, o placă de granit sculptată ridicată în fața Marelui Sfinx din Giza, a contribuit, de asemenea, la afirmațiile sale că întotdeauna a fost prevăzut ca să existe două dintre ele la acel sit.

El a spus că „am scanat primul Sfinx, toate piramidele, conjuncția dintre Sfinx și piramida lui Khafre” pentru a construi o imagine a ceea ce se afla sub pământ.

Conform descoperirilor sale, acele structuri erau formate din „puțuri verticale, pasaje orizontale”, și a susținut că chiar dincolo de Sfinx se afla o „megastructură subterană”.

El a spus: „Sub Platoul Giza, există ceva foarte mare pe care îl măsurăm. Există o megastructură subterană”.

Critici din partea comunității științifice

Cu toate acestea, descoperirile cercetătorilor italieni Biondi, Corrado Malanga și Armando Mei au fost criticate de comunitatea științifică în ansamblu.

Anul trecut, când au vorbit pentru prima dată despre descoperirea unui „oraș subteran secret”, aceștia au fost acuzați de „prostii” de către fiziciana teoreticiană Sabine Hossenfelder.

Ea a susținut că cercetătorii italieni „au identificat la întâmplare unele structuri în imaginile lor tomografice și au ignorat altele”, întrebând de ce alți cercetători nu au folosit tehnicile lor dacă erau atât de eficiente.

Între timp, fostul ministru egiptean al antichităților, dr. Zahi Hawass, a declarat pentru The National că aceștia se înșelau „complet” și că modul în care au colectat datele „nu era aprobat științific și nici validat”. El a spus că, în toate cercetările efectuate în acea locație, nu s-a găsit nimic altceva decât „mici goluri”.