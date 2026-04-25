DCNews Stiri ”Incidentul din Galați nu este izolat”. Declarația unui lider de la Bruxelles
Data publicării: 17:05 25 Apr 2026

”Incidentul din Galați nu este izolat”. Declarația unui lider de la Bruxelles
Autor: Alexandra Firescu

drona galati Sursa foto: https://www.freepik.com/, @DC Studio

O dronă rusească cu exploziv s-a prăbușit într-un cartier de case din Galați. A fost detonată, după ce sute de oameni au fost evacuați și alimentarea cu gaz oprită. Drona rusească a căzut într-o curte. Cazul nu este izolat.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a vorbit, astăzi, despre incidentul din Galați, unde o dronă rusească, încărcată cu explozibil, a căzut într-o curte din Galați.

”Am transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului produs în România, unde o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian naţional şi a căzut pe teritoriul ţării noastre. Acest incident nu este unul izolat. Este parte a unui tipar periculos în proximitatea graniţelor Uniunii Europene şi ale NATO.

Am semnalat, în repetate rânduri, aceste riscuri, în special în ceea ce priveşte provocările cu care se confruntă România, îngrijorările fiind exprimate şi în poziţia oficială a Parlamentului European. Acest episod ridică, din nou, întrebări privind nivelul de protecţie şi capacitatea de reacţie la nivel european în faţa unor astfel de ameninţări” a scris europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, pe Facebook. 

Liderul european a continuat: ”România este la frontiera Uniunii şi resimte direct efectele conflictului din vecinătate. Protejarea cetăţenilor europeni nu poate fi fragmentată. Este nevoie de un răspuns comun, coordonat şi credibil. Europa trebuie să fie prezentă acolo unde cetăţenii săi au nevoie de siguranţă". 

