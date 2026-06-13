Nu mai face asta cu roșiile! Greșeala care le distruge gustul peste noapte - foto AI

Mulți dintre noi punem roșiile în frigider imediat ce le cumpără, convinși că astfel vor rezista mai mult. Totuși, specialiștii spun că această obișnuință poate face mai mult rău decât bine. Deși roșiile par perfecte la exterior, frigul le poate afecta gustul, aroma și textura.

Problema nu este doar cât timp rezistă, ci și felul în care se păstrează. Temperaturile scăzute modifică structura din interiorul fructului, iar roșiile ajung să fie făinoase, lipsite de suculență și fără acel parfum specific care le face atât de gustoase. De aceea, multe persoane observă că roșiile scoase din frigider nu mai au același gust ca cele ținute la temperatura camerei.

De ce nu este bine să le pui imediat la frigider

Cea mai mare greșeală este să răcești roșiile înainte să fie complet coapte. Acestea sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute, iar frigul le afectează aromele naturale și consistența.

Specialiștii recomandă ca roșiile să fie păstrate la temperatura camerei, într-un loc aerisit, până când se coc complet. Abia după aceea pot fi puse la frigider, dacă nu urmează să fie consumate în următoarele zile.

Nici soarele și nici pungile de plastic nu sunt o idee bună

Mulți oameni își țin roșiile pe pervaz, la soare, pentru că arată frumos. În realitate, căldura directă le grăbește alterarea. Fructele se înmoaie neuniform, pierd apă mai repede și pot începe să crape sau să se strice.

La fel de problematică este și depozitarea lor în grămezi mari sau în boluri prea pline. Presiunea dintre fructe poate provoca mici lovituri, iar umiditatea care se acumulează între ele favorizează deteriorarea.

Pungile de plastic sunt și ele de evitat, deoarece rețin umezeala și nu permit aerului să circule.

Cum păstrezi roșiile gustoase mai mult timp

Cea mai bună soluție este să păstrezi roșiile la temperatura camerei, într-un singur strat și într-un loc bine ventilat. Astfel își vor păstra gustul dulce, aroma și textura suculentă.

Frigiderul ar trebui folosit doar atunci când roșiile sunt deja foarte coapte și nu pot fi consumate imediat. Chiar și atunci, este recomandat să nu stea prea mult la rece.

Pe scurt, roșiile nu iubesc depozitarea îndelungată. Sunt printre acele alimente care își arată adevărata calitate atunci când sunt consumate cât mai proaspete și păstrate în condiții potrivite.