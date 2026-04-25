Summit-ul din Cipru a arătat că nu Viktor Orban era problema, ci liderii europeni care se ascundau în spatele lui

Atmosfera era calmă, caldă și însorită la sosirea liderilor UE în Cipru, la celebrul ”summit fără Orban”. S-a crezut că lipsa lui Viktor Orban, premierul de la Budapesta, care a pierdut alegerile, după 16 ani, timp în care le-a fost ca un ghimpe în coastă, chiar ar garanta asta. Dar mitul de la Budapesta s-a spulberat rapid. După discuții intense despre clauza de apărare reciprocă a blocului, politica energetică și bugetul său pe șapte ani de 1,8 trilioane de euro, șefii de stat și de guvern ai Europei au trebuit să fie sinceri cu ei înșiși: problemele lor - și diferențele lor de opinie - sunt mult mai mari decât un singur om.

”Viktor Orbán a fost, în anumite aspecte, probabil țapul ispășitor, în spatele căruia toată lumea... stătea”, a declarat prim-ministrul estonian Kristen Michal pentru Politico. În viitor, liderii vor trebui ”să fie vocali și onești în privința intenției lor”.

Ucraina a generat fisuri în Cipru

Primele fisuri au apărut în privința Ucrainei. În timp ce unii lideri s-au pronunțat în favoarea aderării rapide a Kievului la bloc, alții s-au grăbit să frâneze acest demers. Prim-ministrul croat, Andrej Plenković, le-a spus reporterilor că aderarea rapidă a Kievului la UE pur și simplu nu este „realistă”, dacă ne gândim la anii de luptă a Zagrebului pentru a intra în UE.

Apoi a fost energia. Liderii UE au discutat ”măsuri pe termen scurt” pentru a face față șocului energetic global cauzat de războiul din Orientul Mijlociu. În cele din urmă, n-au ajuns la nicio concluzie, a spus președintele cipriot Nikos Christodoulides. Miniștrii finanțelor din UE urmează să se întâlnească și să vină cu ”propuneri foarte specifice” în aproximativ o lună.

Însă continentul se confruntă deja cu o penurie de combustibil pentru avioane, iar comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a avertizat marți că țările ar putea fi nevoite să își împartă rezervele de urgență.

În a doua zi, discuțiile bugetare, deși ar fi putut părea un subiect relativ mai blâng, s-a dovedit la fel de controversat, notează sursa citată.

