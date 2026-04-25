DCNews Stiri Summit-ul din Cipru a arătat că nu Viktor Orban era problema, ci liderii europeni care se ascundau în spatele lui
Data actualizării: 19:48 25 Apr 2026 | Data publicării: 19:46 25 Apr 2026

Summit-ul din Cipru a arătat că nu Viktor Orban era problema, ci liderii europeni care se ascundau în spatele lui
Autor: Roxana Neagu

imagine cu Viktor Orban, premierul Ungariei Foto: Agerpres / Viktor Orban

Summit UE fără Orban - așa au scris mulți despre summit-ul din Cipru, unde a fost și președintele României, Nicușor Dan. Din Ungaria, n-a fost nimeni, după 16 ani în care Viktor Orban s-a remarcat prin pozițiile sale tranșante.

Atmosfera era calmă, caldă și însorită la sosirea liderilor UE în Cipru, la celebrul ”summit fără Orban”. S-a crezut că lipsa lui Viktor Orban, premierul de la Budapesta, care a pierdut alegerile, după 16 ani, timp în care le-a fost ca un ghimpe în coastă, chiar ar garanta asta. Dar mitul de la Budapesta s-a spulberat rapid. După discuții intense despre clauza de apărare reciprocă a blocului, politica energetică și bugetul său pe șapte ani de 1,8 trilioane de euro, șefii de stat și de guvern ai Europei au trebuit să fie sinceri cu ei înșiși: problemele lor - și diferențele lor de opinie - sunt mult mai mari decât un singur om.

”Viktor Orbán a fost, în anumite aspecte, probabil țapul ispășitor, în spatele căruia toată lumea... stătea”, a declarat prim-ministrul estonian Kristen Michal pentru Politico. În viitor, liderii vor trebui ”să fie vocali și onești în privința intenției lor”.

Ucraina a generat fisuri în Cipru

Primele fisuri au apărut în privința Ucrainei. În timp ce unii lideri s-au pronunțat în favoarea aderării rapide a Kievului la bloc, alții s-au grăbit să frâneze acest demers. Prim-ministrul croat, Andrej Plenković, le-a spus reporterilor că aderarea rapidă a Kievului la UE pur și simplu nu este „realistă”, dacă ne gândim la anii de luptă a Zagrebului pentru a intra în UE.

Apoi a fost energia. Liderii UE au discutat ”măsuri pe termen scurt” pentru a face față șocului energetic global cauzat de războiul din Orientul Mijlociu. În cele din urmă, n-au ajuns la nicio concluzie, a spus președintele cipriot Nikos Christodoulides. Miniștrii finanțelor din UE urmează să se întâlnească și să vină cu ”propuneri foarte specifice” în aproximativ o lună.

Însă continentul se confruntă deja cu o penurie de combustibil pentru avioane, iar comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a avertizat marți că țările ar putea fi nevoite să își împartă rezervele de urgență.

În a doua zi, discuțiile bugetare, deși ar fi putut părea un subiect relativ mai blâng, s-a dovedit la fel de controversat, notează sursa citată. 

Citește și: EXCLUSIV Nicușor Dan, răspuns pentru trimisul special al DC News în Cipru, despre viitorul european al Republicii Moldova 

