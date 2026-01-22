€ 5.0936
Stiri

O destinație europeană iubită de români mărește taxele pentru turiști cu 50%
Data publicării: 18:36 22 Ian 2026

O destinație europeană iubită de români mărește taxele pentru turiști cu 50%
Autor: Doinița Manic

Madeira mărește taxele pentru turiști cu 50%1 Fotografie din Madeira, destinația europeană iubită de români care mărește taxele pentru turiști. Foto: Vlad Manic

O destinație europeană iubită de români mărește taxele pentru turiști cu 50%. Află în articol ce amenzi riscă cei care nu achită taxa de drumeție.

Madeira, o destinație europeană adorată de români, a introdus noi restricții pe traseele sale de drumeție, care atrag un număr tot mai mare de călători iubitori de aventură.

Cu vârfuri abrupte, păduri verzi și cascade luxuriante, traseele de drumeție ale arhipelagului sunt printre principalele atracții turistice. După ce în anul 2025 a fost introdusă o nouă taxă pentru turiști pe unele dintre cele mai populare trasee ale sale, acum aceasta a fost majorată, scrie Euronews. În plus, numărul vizitatorilor este acum limitat.

O destinație europeană iubită de români mărește taxele pentru turiști cu 50%

Imagine din Madeira. Foto: Vlad Manic

De ce au fost crescute taxele pentru turiști în Madeira

Această mișcare face parte dintr-un efort pentru turismul durabil, iar veniturile vor finanța eforturile de conservare.

Secretarul regional al Agriculturii, Pescuitului și Mediului din Madeira, Rafaela Fernandes, a declarat că schimbările sunt necesare pentru a proteja peisajele naturale ale zonei și pentru a gestiona afluxul tot mai mare de turiști.

Turiștii trebuie acum să își rezerve un interval orar pentru a face drumeții pe traseele din Madeira. Începând cu 1 ianuarie 2025, a fost introdusă o taxă de 3,00 EUR pentru toți nerezidenții cu vârsta peste 12 ani care merg pe traseele oficiale de drumeție din Madeira, permise de autorități.

Aceasta a crescut acum la 4,50 EUR, deși, la rezervarea prin intermediul unui operator turistic, costul este redus la 3,00 EUR de persoană.

O destinație europeană iubită de români mărește taxele pentru turiști cu 50%

Imagine din Madeira. Foto: Vlad Manic

De asemenea, biletele pot fi folosite doar pentru a intra pe traseu într-un interval specific de 30 de minute. Va exista un număr limitat de locuri disponibile pentru fiecare interval orar disponibil, pe care turiștii le pot rezerva folosind portalul online SIMplifica.

Rezidenții și copiii sub 12 ani trebuie, de asemenea, să își înregistreze plimbarea, dar nu trebuie să plătească.

Autoritățile spun că noul sistem de rezervare va ajuta la distribuirea mai uniformă a traficului de excursioniști pe parcursul zilei, reducând aglomerația în orele de vârf.

O destinație europeană iubită de români mărește taxele pentru turiști cu 50%

Imagine din Madeira. Foto: Vlad Manic

Ce amenzi riscă turiștii care nu achită noile taxele

Excursioniștii care nu plătesc riscă amenzi de până la 50 EUR. Autoritățile au anunțat, de asemenea, că popularul traseu PR1 de la Pico do Areeiro la Pico Ruivo este în prezent în curs de îmbunătățiri majore în materie de siguranță, după ce pagubele provocate de incendiile de vegetație au forțat închiderea sa în 2024.

Este programat să se redeschidă în aprilie 2026. Turiștii vor plăti o taxă mai mare pentru acest traseu, oficialii afirmând că „cerințele mai mari de întreținere și noua infrastructură vor justifica o taxă de acces crescută”.

O destinație europeană iubită de români mărește taxele pentru turiști cu 50%

Imagine din Madeira. Foto: Vlad Manic

Biletele vor costa 7,00 EUR de persoană pentru tururile ghidate cu operatori turistici sau 10,50 EUR de persoană pentru cei care merg fără operatori turistici.

Până la redeschiderea completă, versiunea scurtă a traseului, care merge până la Miradouro Pedra Rija, păstrează aceeași taxă de 4,50 EUR ca toate celelalte trasee.

Ce spun turiștii despre taxa de drumeție din Madeira


Toate profiturile din noua taxă turistică vor fi folosite pentru eforturile de întreținere, curățare și conservare a traseelor, potrivit lui Fernandes.

Madeira se confruntă cu o creștere a turismului, în special în sezoanele de vârf pentru drumeții, așa că taxa de drumeție își propune să gestioneze fluxul de vizitatori pe poteci și să contribuie la protejarea peisajului natural.

Autoritățile din Madeira au lansat o campanie de conștientizare pentru a informa vizitatorii despre taxă și scopul acesteia. Fernandes spune că măsura a fost salutată de turiștii care apreciază importanța sprijinirii eforturilor de conservare.

 
 
 

Madeira
taxe
turisti
vacanta
insula
destinatii vacanta
