Ambasadoarea Lavinia Ochea a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Teleorman”

Lavinia Ochea este originară din Teleorman și, de-a lungul carierei sale diplomatice, s-a implicat activ în promovarea imaginii județului Teleorman, atât în țară, cât și peste hotare.

În cadrul unei ședințe cu caracter festiv, Consiliul Județean Teleorman i-a conferit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Teleorman”, în semn de apreciere pentru activitatea sa profesională remarcabilă și pentru rolul pe care l-a avut în promovarea României la nivel internațional.

„Doamna Lavinia Ochea este o fiică a județului nostru, și prin vasta sa activitate a contribuit la promovarea imaginii României în plan internațional, onorând locurile natale și valorile comunității din care provine.

Îi mulțumim și îi urăm succes în activitate și bun venit în rândul Cetățenilor de Onoare ai județului Teleorman!”, a spus președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Gâdea.

Lavinia Ochea: Este un mare privilegiu

„Astăzi, cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, am avut marea onoare și privilegiul de a primi premiul de Cetățean de Onoare al Județului Teleorman. Mulțumiri speciale Președintelui Consiliului Județean și tuturor membrilor Consiliului pentru încrederea și aprecierea pe care mi le-au arătat.

Este un mare privilegiu să fiu cetățean de onoare al județului și să mă alătur unor personalități profund respectate și iubite aici. A sta alături de ele este atât o responsabilitate, cât și o mare bucurie.

Se spune că „un bun diplomat nu uită niciodată de unde a plecat, pentru că acolo a învățat cine este cu adevărat”. Locul nașterii este cel care ne oferă educația, valorile și reperele morale fără de care nu ne-am putea construi drumul în viață și în profesia noastră. Pentru mine, Teleorman a fost și rămâne această temelie.

Le mulțumesc părinților mei, care m-au încurajat și susținut și mi-au insuflat respect pentru oameni, muncă și demnitate, valori esențiale în profesia diplomatică pe care am ales-o”, a transmis ambasadoarea Lavinia Ochea pa pagina de Facebook.