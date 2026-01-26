€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Ambasadoarea Lavinia Ochea a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Teleorman”
Data actualizării: 17:48 26 Ian 2026 | Data publicării: 17:07 26 Ian 2026

Ambasadoarea Lavinia Ochea a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Teleorman”
Autor: Elena Aurel

Lavinia Ochea Lavinia Ochea

Lavinia Ochea, diplomata și ambasadoarea României în Cipru, a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Teleorman”.

Lavinia Ochea este originară din Teleorman și, de-a lungul carierei sale diplomatice, s-a implicat activ în promovarea imaginii județului Teleorman, atât în țară, cât și peste hotare. 

În cadrul unei ședințe cu caracter festiv, Consiliul Județean Teleorman i-a conferit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Teleorman”, în semn de apreciere pentru activitatea sa profesională remarcabilă și pentru rolul pe care l-a avut în promovarea României la nivel internațional. 

„Doamna Lavinia Ochea este o fiică a județului nostru, și prin vasta sa activitate a contribuit la promovarea imaginii României în plan internațional, onorând locurile natale și valorile comunității din care provine.

Îi mulțumim și îi urăm succes în activitate și bun venit în rândul Cetățenilor de Onoare ai județului Teleorman!”, a spus președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Gâdea. 

Lavinia Ochea: Este un mare privilegiu

„Astăzi, cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, am avut marea onoare și privilegiul de a primi premiul de Cetățean de Onoare al Județului Teleorman. Mulțumiri speciale Președintelui Consiliului Județean și tuturor membrilor Consiliului pentru încrederea și aprecierea pe care mi le-au arătat.

Este un mare privilegiu să fiu cetățean de onoare al județului și să mă alătur unor personalități profund respectate și iubite aici. A sta alături de ele este atât o responsabilitate, cât și o mare bucurie.

Se spune că „un bun diplomat nu uită niciodată de unde a plecat, pentru că acolo a învățat cine este cu adevărat”. Locul nașterii este cel care ne oferă educația, valorile și reperele morale fără de care nu ne-am putea construi drumul în viață și în profesia noastră. Pentru mine, Teleorman a fost și rămâne această temelie.

Le mulțumesc părinților mei, care m-au încurajat și susținut și mi-au insuflat respect pentru oameni, muncă și demnitate, valori esențiale în profesia diplomatică pe care am ales-o”, a transmis ambasadoarea Lavinia Ochea pa pagina de Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lavinia ochea
teleorman
cj teleorman
Adrian Gâdea
cetatean de onoare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Premierul Canadei ia măsuri pentru scăderea prețurilor alimentelor pentru familiile cu venituri mici
Publicat acum 38 minute
Ce trebuie să știi înainte să îți iei un husky: De ce are nevoie și când începe să vocalizeze / video
Publicat acum 41 minute
De ce România va primi doar 12 elicoptere H225M din cele 45 planificate inițial. Răspunsul lui Miruță
Publicat acum 55 minute
Georgiana Teodorescu, în Knesset, propune un Iron Dome anti-radicalism
Publicat acum 57 minute
Relansarea economică a României. PNL, anunțul zilei, după ședința BPN
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 21 ore si 6 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close