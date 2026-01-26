€ 5.0960
DCNews Stiri Accident grav în Poiana Mărului: O minoră de 14 ani și-a pierdut viața. Alți copii, printre victime
Data publicării: 13:02 26 Ian 2026

Accident grav în Poiana Mărului: O minoră de 14 ani și-a pierdut viața. Alți copii, printre victime
Autor: Iulia Horovei

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

O minoră a murit și alte cinci persoane au fost rănite în urma unui accident produs în localitatea Poiana Mărului, județul Brașov.

O fată de 14 ani a murit, luni, după ce maşina în care se afla, împreună cu alte cinci persoane, s-a răsturnat şi a ieşit în afara carosabilului, în localitatea Poiana Mărului, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

În mașină se aflau mai mulți copii

„Din primele date, conducătorul unui autoturism, un bărbat de 38 de ani, care se afla la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei, împrejurare în care vehiculul a ieşit în afara părţii carosabile şi s-a răsturnat.

În urma incidentului, pasagerul aflat pe locul din dreapta faţă, respectiv o fată de 14 ani, a suferit leziuni grave, în urma cărora personalul medical sosit la faţa locului a declarat decesul”, a transmis IPJ Braşov.

Conform sursei citate, în maşină, în afară de şofer şi fata de 14 ani, se mai aflau patru copii cu vârsta cuprinsă între 9 şi 14 ani, care au suferit leziuni minore.

„În cauză, cercetările se află în curs de desfăşurare, urmând a se stabili modul în care s-a produs accidentul şi a se dispune măsurile legale corespunzătoare la finalizarea acestora, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 'ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă', cercetări ce se efectuează sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti”, a mai precizat IPJ Braşov, notează Agerpres.

Citește și: Atac sângeros pe un teren de fotbal din Mexic: 11 morți și 12 răniți

deces
accident
brasov
