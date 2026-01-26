Dr. Erna Stoian, medic primar Obstetrică-Ginecologie și coordonator al Centrului de Fertilizare in Vitro SANADOR, explică pas cu pas ce influențează reușita procedurilor FIV și când este momentul potrivit pentru a cere ajutorul unui specialist.

Fertilizarea in vitro, un proces personalizat, nu o soluție standard

Înainte de a vorbi despre etape sau proceduri, specialiștii atrag atenția asupra unui aspect esențial: fertilizarea in vitro nu este o soluție identică pentru toate cuplurile. Rezultatul final este influențat de vârsta pacientei, de diagnosticul corect, de istoricul medical, dar și de experiența echipei și de tehnologia utilizată în laborator.

„Nu există o rețetă universală în fertilizarea in vitro. Fiecare caz este diferit și trebuie analizat individual, pentru a oferi pacientului cea mai bună șansă de reușită”, subliniază Dr. Erna Stoian.

Rolul esențial al echipei medicale multidisciplinare

Procedura FIV presupune colaborarea mai multor specialiști, fiecare având un rol-cheie în succesul final. Din echipă fac parte medicul ginecolog, urologul, geneticianul și embriologul, acesta din urmă fiind considerat o piesă centrală a procesului.

Drumul embrionului: etapele esențiale ale fertilizării in vitro

Fertilizarea in vitro este un proces medical complex, care se desfășoară pe parcursul a câteva săptămâni și presupune o succesiune clară de pași.

„Prima etapă este cea de stimulare ovariană. În mod normal, în fiecare lună, dintr-unul din ovare se eliberează câte un ovocit. Există un număr de foliculi antrali pe fiecare ovar, iar unul dintre ei va crește și va produce ovulația și va da o șansă pentru sarcină în luna respectivă. Noi la fertilizare încercăm să producem mai multe ovocite, adică să stimulăm ovarul astfel încât să ovuleze de mai multe ori, ca noi să avem o șansă mai bună de a obține embrioni. Și acest lucru presupune prima etapă de fertilizare, o etapă care durează 10-12 zile în funcție de răspunsul fiecărui pacient.

La finalul acestei etape are loc punctia ovariană. Aici noi recoltăm ovocitele din ovarul pacientei sub ghidaj ecografic, iar ele sunt preluate apoi de către embriolog, care este o parte foarte importantă a procesului de fertilizare în vitro. Fertilizarea urmează să se producă în laborator, nu în corpul uman. Iar perioada următoare este cea în care așteptăm să vedem câți embrioni avem, care sunt viabili și după aceea să-i transferăm direct în uterul mamei”, explică medicul.

Când trebuie cerut ajutorul unui specialist

Potrivit Dr. Erna Stoian, apelarea la un specialist în fertilitate nu ar trebui amânată, mai ales în cazul cuplurilor care se confruntă cu infertilitatea de mai mult timp sau în situațiile în care vârsta pacientei depășește 35 de ani.