Tot mai multe cupluri ajung la medicul specialist după ani întregi în care fertilitatea a fost afectată de factori aparent banali: alimentație dezechilibrată, obiceiuri nocive sau amânarea sarcinii. Medicul atrage atenția că multe dintre aceste riscuri pot fi evitate din timp.

Vârsta, stilul de viață și obiceiurile zilnice: ce decizii pot preveni infertilitatea

„Stilul de viață poate să ne afecteze fertilitatea. Cel mai important sfat pe care îl dau tinerilor este să facă copiii la timpul potrivit, la o vârstă tânără. Acesta este unul din lucrurile care poate să evite un diagnostic de infertilitate”, spune aceasta enumerând exact factorii problematici.

Alcoolul: „Bineînțeles, e importantă evitarea alcoolului, mai ales la bărbați, deoarece afectează producția de spermă, afectează calitatea spermei”.

Fumatul: „Trebuie să evităm pe cât posibil fumatul, deoarece afectează atât calitatea ovocitelor cât și a spermei”.

Greutatea corporală: „Este importantă și menținerea unei greutăți corporale normale, este un factor foarte important. Obezitatea crește riscul să nu se mai producă ovulația la femei și afectează calitatea ovocitului, iar la bărbați obezitatea crește nivelele de estrogen și scade testosteronul, ducând atât la ipotență cât și la modificări ale spermogramei. E important de știut că și o greutate corporală foarte scăzută la femeile care țin diete drastice poate să ne afecteze ovulația. Avem un necesar minim de 22% grăsime corporală ca să se producă ovulația. Trebuie să ținem cont că hormonii sexuali sunt produși și de grăsime, au ca precursor colesterolul și este important să avem un strat minim de grăsime ca să asigurăm aceste procese”.

Substanțe toxice: „Trebuie să evităm substanțele chimice, expunerea la erbicide, substanțe toxice, la diverse tipuri de vopsele, că și astea pot să ducă la afectarea fertilității atât la bărbat, cât și la femeie”.

Mișcarea și vestimentația: „De asemenea, în zilele noastre este foarte, foarte important ca bărbații să știe că trebuie să facă mișcare, trebuie să nu stea în șezut foarte mult timp pentru a nu crește temperatura de la nivelul organelor genitale, care ne poate afecta spermograma. Trebuie să poartă lejerie mai largă, nu chiloți foarte strâmți și trebuie să evite băile fierbinți îndelungate și chiar saunele îndelungate”.

Infecțiile „tăcute” care pot duce la infertilitate: de ce tratamentul incomplet este un risc major

Un alt factor major, adesea ignorat, este reprezentat de infecțiile cu transmitere sexuală, care pot evolua fără simptome, dar cu efecte grave asupra fertilității. Medicul subliniază importanța diagnosticării și tratării corecte, la ambii parteneri.

„Infecțiile sunt un factor foarte important în infertilitate. Organizația Mondială a Sănătății spune că sunt un milion de infecții cu transmitere sexuală pe zi și 24.000 de femei devin infertile pe zi datorită infecțiilor cu transmitere sexuală. Ele afectează atât spermograma, dar afectează și fertilitatea feminină, în special infecțiile cu clamidia și cu gonoree. Infecțiile Chlamidia sunt niște infecții silențioase, nu prea avem simptomatologie, dar ele pot să producă aderențe la nivelul organelor genitale feminine, pot să producă boala inflamatorie pelvină cronică și să ducă la blocarea trompelor, care este a doua cauză de infertilitate feminină.

Aproximativ 25% din pacientele care vin pentru fertilizare în vitro au trompele nepermeabile și acest lucru se datorează unor infecții care nu au fost tratate la timp. La fel este important ca tratamentul acestor infecții să fie dus până la capăt, adică nu luăm trei zile de antibiotic dacă ne-au fost recomandate zece, pentru că nu ne mai doare nimic.

E foarte important să-l ia și partenerii noștri. De multe ori, bărbații nu au simptomatologie absolut deloc și refuză să ia medicația, pentru că nu înțeleg de ce ar trebui să ia o medicație când ei nu au nimic. Dar în momentul în care o infecție cu transmitere sexuală nu este tratată corect de către cuplu, apare reinfecția și va trebui repetat tratamentul, iar reinfecțiile repetate duc la tratamente care devin ineficiente și la rezistență la antibiotice”, explică Dr. Erna Stoian.