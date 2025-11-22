€ 5.0891
Stiri

DCNews Stiri Cum „ghicea“ un medic ginecolog, acum 100 de ani, dacă o femeie naște băiat sau fată / video
Data publicării: 20:01 22 Noi 2025

EXCLUSIV Cum „ghicea“ un medic ginecolog, acum 100 de ani, dacă o femeie naște băiat sau fată / video
Autor: Ioan-Radu Gava

femeie insarcinata cu burta mare Foto: Unsplash
 

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară a dezvăluit strategia unui medic ginecolog, din prima jumătate a secolului trecut, care „ghicea“ sexul viitorului copil.

În cadrul emisiunii Anti mit, la DC News, prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară a dezvăluit strategia unui medic ginecolog, din prima jumătate a secolului trecut, care „ghicea“ sexul viitorului copil.

„Un medic ginecolog din perioada interbelică avea o tehnică de a-și crea o imagine infailibilă în rândul pacienților că are capacitatea să ghicească sexul viitorului copil. Nu erau tehnicile de acum, deci imprecizia era foarte mare. Evident că erau părinți care își doreau să știe din timp care va fi sexul copilului.

Medicul se ducea și o întreba pe viitoarea mămică ce își dorește, băiat sau fată. Să zicem că mămica spunea că vrea fată, medicul îi spunea: Da, fată o să ai! Dar în registrul de consultații, la data respectivă, medicul trecea: Va fi băiat!

În momentul în care mămica respectivă năștea o fată, pentru că șansele erau 50-50, mămica respectivă nu se mai întorcea la medic, dar le spunea tuturor că i-a zis medicul că va avea fată și a avut fată. Așa creștea prestigiul medicului.

În schimb, dacă mămica respectivă avea băiat, deși ea își dorise fată, și se întorcea la medic să îi ceară explicații, medicul îi spunea: Draga mea, eu am știut că vei avea băiat, dar nu voiam să fii dezamăgită, pentru că aveai nevoie de încredere în tine și, ca atare, ți-am zis ceea ce ai vrut să auzi, că o să ai fată, dar uită-te în registru din ziua aia. Eu am trecut băiat.

În aceste condiții, imaginea medicului creștea pentru că el „ghicea“ de fiecare dată care va fi sexul viitorului copil“, a precizat, la DC News, prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară.

„Și funcționa efectul placebo, pentru că la viitoarele cazuri aveau încredere pacienții, iar rezultatul era mai bun, fiindcă aveau încredere“, a adăugat Val Vâlcu.

