Extremele se atrag: Mit sau realitate, o întrebare pe care toți o pun într-o relație. Poveste de Hollywood care se termină prost? Video

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară, profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, a vorbit despre mitul conform căruia „contrariile se atrag” și a explicat că, în realitate, oamenii sunt mai atrași de cei care le seamănă.

Potrivit acestuia, studiile au demonstrat că asemănările dintre oameni consolidează relațiile mai eficient decât diferențele dintre aceștia.

„Avem un mit: Contrariile se atrag. E real sau e o poveste de la Hollywood?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Într-adevăr, ar putea să fie un semn de întrebare. Ar trebui să începem cu o altă perspectivă: Ne plac lucrurile opuse? Lucrurile opuse sună bine împreună? Câteodată, da. De aceea avem, de exemplu, prăjituri cu caramel sărat. O combinație între dulce și sărat. Dar, câteodată, dacă punem lucrurile opuse împreună, ele se anulează reciproc.

Studiile demonstrează următorul lucru: Deși există o credință împământenită conform căreia contrariile se atrag, mai ales în relațiile de dragoste - și acest lucru îl vedem în tot felul de producții de la Hollywood - mai degrabă studiile demonstrează că opusul acestei povești ar funcționa. Similaritatea atrage. Nouă ne plac oamenii care se seamănă într-un fel sau altul cu noi.

Au fost făcute niște experimente destul de simpatice. De exemplu, într-un astfel de experiment, oamenii erau fotografiați înainte să intre la momentul cercetării. Erau luate trăsăturile lor pe calculator, anumite trăsături - ale ochilor, formatul feței, buzele - și erau combinate în Photoshop cu trăsăturile unor oameni necunoscuți.

Fotografia rezultată era pusă în fața persoanelor în cauză, împreună cu alte fotografii cu oameni necunoscuți, și persoana respectivă era întrebată: „Va trebui să lucrezi mai departe în activitate cu cineva și ai posibilitatea să-ți alegi partenerul din aceste fotografii. Alege și vei lucra cu acea persoană”.

Oamenii s-au ales, într-un mod majoritar, pe ei. Adică dintre toate fotografiile cu oamenii necunoscuți, aceștia au ales fotografia unde existau trăsături din chipul lor, din ceea ce fuseseră ei fotografiați înainte. Deci, pe undeva, similaritatea e mult mai importantă”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară.

„Nu se înțeleg. Nu vorbesc aceeași limbă”

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară a explicat că oamenii pot fi „inovativi” - cei care lucrează bine sub presiune, dar nu se ocupă de detalii - sau „adaptativi” - cei care preferă să urmeze proceduri sigure și au nevoie de timp pentru a acționa.

Potrivit profesorului, deși aceste tipuri sunt teoretic complementare, colaborarea lor poate genera conflicte, pentru că stilurile diferite de lucru și ritmul diferit creează neînțelegeri și tensiuni.

„Asta dacă ne referim la design, dar dacă ne referim la atitudine, la temperament? Dacă amândoi suntem agitați, ce ne-am face?”, a întrebat Val Vâlcu.

„O să vă dau și aici un exemplu pe care îl dau deseori studenților.

Există așa-numitul inventar Kirton, care spune că oamenii pot să fie mai degrabă ușor imaginativi, adică creativii care lucrează bine sub presiunea timpului, dar care văd ansamblul și nu văd detaliile, versus cei care se simt mai bine să urmeze drumuri bătătorite, adaptativii, care sunt mai degrabă ușor rutinieri, dar în sensul că aplică rutine care asigură succes.

Din punct de vedere educațional, avem doi copii: Inovativul - dacă îi dai o sarcină să facă până săptămâna viitoare, se va apuca de ea în seara dinainte de examen, iar adaptativul se apucă de ea chiar în momentul în care tu ai terminat de spus sarcina, se uită să vadă cum este sarcina, ca să fie sigur de timp. Nu înseamnă că el nu poate lucra sub presiunea timpului, dar își dorește să aibă timp.

Teoretic, cele două elemente opuse sunt complementare. Studiile demonstrează că se ceartă foarte rău dacă îi pui să lucreze unul cu celalalt, pentru că nu se înțeleg. Nu vorbesc aceeași limbă.

Închipuiți-vă că un adaptativ care are nevoie de timp, să lucreze cu răbdare, să nu intre în criză de timp, ar vrea să se apuce imediat de proiect, este întârziat de un inovativ care spune: „Lasă că avem timp! Stai liniștit”. Vă dați seama că, în aceste condiții, avem o situație de contradicție. Adică oamenii respectivi se ceartă. În literatura de specialitate chiar sunt puși în ipostaza unei cauze generatoare de conflict”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară.

„Contrariile s-ar putea atrage doar într-o etapă de început”

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară a explicat că, deși la început noutatea poate atrage în relații, diferențele duc în timp la conflicte și tensiuni. Potrivit acestuia, relațiile durabile se bazează pe valori și interese comune, iar asemănările consolidează legătura, în timp ce contrariile pot funcționa doar într-o etapă inițială.

„Contrariile se pot atrage dacă nu vorbesc aceeași limbă și dacă nu pot înțelege stilul celuilalt? Poate că la început, noutatea poate să atragă, nu neapărat ceea ce reprezintă cealaltă persoană. Dar în timp, acele caracteristici care nu ne convin o să ne calce pe nervi. O să apară conflicte, disensiuni și ruperea în relații.

Relațiile care sunt rezistente în timp - și studiile arată acest lucru - sunt cele care se bazează pe valori comune, cele care se bazează pe lucruri pe care le împărtășim.

Și vă mai spun un lucru fundamental. Cercetările au demonstrat că relațiile chiar pornite pe anumite elemente comune se schimbă în timp și se pot pierde aceste relații, se pot distruge, pentru că oamenii se schimbă. Adică, acum, astăzi, sunt la fel ca tine. Mâine s-a putea să mă modific, sub presiunea factorilor de mediu, a ceea ce mi se întâmplă în viață, și să nu mai văd viața așa cum o vedeai tu sau cum o vedeam împreună acum câțiva ani de zile. Și atunci nu mai am ce căuta lângă tine.

Deci, toate studiile merg exact pe opus: Contrariile s-ar putea atrage doar într-o etapă minimală, o etapă de început, după care, diferențele vor fi cele care vor duce la o deteriorare a relației, pe când asemănările întotdeauna duc la o consolidare”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară la DC News.

