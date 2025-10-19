€ 5.0889
Data publicării: 15:22 19 Oct 2025

"Ce ne trebuie ca să fim fericiți"? Prof. Ovidiu Pânișoară amintește 5 principii
Autor: Doinița Manic

fericire Foto: Pixabay
 

Profesorulul universitar Ovidiu Pânișoară a spus ce trebuie să facem ca să fim fericiți.  

Profesorul universitar Ovidiu Pânișoară a vorbit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, despre cele cinci principii ale fericirii propuse de Grieger. Într-un mesaj motivațional, el le reamintește celor care îl urmăresc că starea de bine nu depinde de alții, ci de alegerile și atitudinea fiecăruia dintre noi. Iată care sunt, potrivit profesorului, pașii simpli care ne pot aduce mai aproape de fericire.
 

Cele 5 principii propuse de Grieger

 
 
"Ce ne trebuie ca să fim fericiți? Grieger (2013) ne propune 5 principii:
 
1. Asta este tot ce avem! Avem prezentul în care trăim pentru că, spune autorul, mâine s-ar putea să nu fie diferit sau mai bun.
 
2. Dacă lucrurile stau așa, depinde de mine! Fericirea noastră nu se află în mâinile altora, persoana iubită, familia, copiii, prietenii ori colegii tăi. Depinde în totalitate de tine, chiar dacă cei din jur pot să fie de ajutor în acest demers.
 
3. Alege să trăiești fericirea! Ai avut multe decizii majore pe parcursul vieții, a trebuit să stai, să te gândești ce este mai bine pentru tine și pentru ceilalți. Grieger ne spune că mai avem de făcut încă o decizie care ne schimbă viața: să fim fericiți!
 
4. Atitudinea ta! Chiar dacă ai toate ingredientele fericirii, spune autorul: sănătate, bani, atractivitate fizică , putere, statut social, starea ta de spirit te poate duce la nefericire. Dacă așa stau lucrurile, poate că este timpul să îți schimbi atitudinea.
 
5. Muncește pentru asta! Grieger dă un exemplu amuzant: “Încearcă să-ți tunzi gazonul stând în fața televizorului și dorindu-ți să fie tuns. Nu merge! Trebuie să te ridici și să o faci”.
 
Muncește la construcția fericirii tale: poate poți da un mesaj persoanei iubite, poate poți să faci un lucru care îți aduce satisfacție, poate poți doar să te bucuri de o zi de toamnă liniștită… dar nu aștepta, pune fericirea în practică!", a scris Ovidiu Pânișoară pe pagina lui de Facebook.
 

Cine este dr. Russell Grieger

 

 

Dr. Russell Grieger, menționat de prof.univ, Ovidiu Pânișoară, este un psiholog și psihoterapeut american cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul terapiei rațional-emotive și comportamentale (REBT), o ramură a psihologiei dezvoltate de Albert Ellis. A predat psihologie aplicată și a lucrat timp de decenii în consilierea persoanelor și a cuplurilor, axându-se pe dezvoltarea personală, performanță și echilibru emoțional.

Este autorul mai multor volume de succes, printre care The Happiness Handbook (2013), carte în care explică modul în care fiecare dintre noi își poate construi propria fericire prin atitudine, responsabilitate și acțiune. 

 

 

