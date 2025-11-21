€ 5.0891
Stiri

DCNews Stiri Tu știi ce biserici se văd în această imagine? A fost realizată cu ajutorul AI după un desen foarte vechi în creion / foto în articol
Data actualizării: 19:49 21 Noi 2025 | Data publicării: 19:48 21 Noi 2025

Tu știi ce biserici se văd în această imagine? A fost realizată cu ajutorul AI după un desen foarte vechi în creion / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

biserica bucur si manastirea radu voda realizate cu AI după un desen vechi in creion Foto: Facebook Istorie în Culori
 

Tu știi ce biserici se văd în această imagine? Află răspunsul în rândurile de mai jos.

Imaginea surprinde două biserici, una în plan apropiat, mai mică, acoperită cu șiță, iar cealaltă în plan îndepărtat, cu ziduri și contraforți de jur împrejur. În plan secund se observă și câteva locuințe și bordeie arhaice specifice spațiului românesc, iar în plan apropiat, un râu și câteva brațe.

Scena a fost realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, după un desen în creion vechi, cel mai probabil din secolul al XIX-lea, ce surprinde cele două lăcașuri de cult.

Tu știi ce biserici se văd în această imagine?

După cum probabil mulți v-ați dat seama, este vorba de Biserica Bucur și de Mănăstirea Radu Vodă din București, iar râul care curge este Dâmbovița. Imaginea pare surprinsă de undeva din zona Pasajului Mărășești, către Biblioteca Națională a României, undeva pe malul stâng al Dâmboviței. 

La vremea la care a fost creionată această schiță, dealul pe care se află cele două biserici nu era tranzitat pe direcția nord-sud de actuala stradă Radu Vodă. 

Imaginea dezvăluie un peisaj al Bucureștiului pe care îl mai putem recunoaște astăzi doar dacă ne ghidăm după cele două lăcașuri de cult, un București care nu cunoscuse modernitatea și care emana pe alocuri mai mult a sat tradițional de câmpie decât târg aglomerat și prăfuit.

Biserica Bucur, cea mai veche din București?

Biserica Bucur, situată în apropierea Mănăstirii Radu Vodă din București, este un lăcaș de cult mic, dar încărcat de simbolism și mister. Deși dimensiunile sale sunt modeste, stilul arhitectural tradițional și atmosfera intimă îi conferă un farmec aparte, diferit de marile biserici ale orașului. Construcția actuală datează, potrivit majorității specialiștilor, din secolul al XVIII-lea, deși există și ipoteze care o plasează mai devreme.

Una dintre cele mai cunoscute povești legate de Biserica Bucur este legenda conform căreia ar fi fost ctitorită de Bucur ciobanul, considerat de tradiție fondatorul Bucureștiului. Deși acest lucru nu este susținut de documente istorice, legenda a prins rădăcini adânci în cultura locală și contribuie la aura misterioasă a lăcașului. Astfel, pentru mulți vizitatori, biserica devine un simbol al rădăcinilor mitice ale orașului și este considerată cea mai veche din Capitală.

Astăzi, Biserica Bucur funcționează ca paraclis și atrage atât credincioși, cât și turiști interesați de istoria Bucureștiului. Poziționată într-o zonă liniștită, într-un mic spațiu verde, ea oferă un moment de pauză și contemplare în mijlocul agitației urbane. Restaurările din ultimele decenii i-au păstrat frumusețea și autenticitatea, transformând-o într-un important punct de interes cultural și spiritual.

