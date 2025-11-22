Triunghiul iubirii: Trendul care a făcut furori pe TikTok. De ce a fost preluat de psihologi și ce funcționează cu adevărat / video

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară, profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, a vorbit despre miturile și credințele care apar adesea din necesitate și a oferit exemplul unui trend apărut recent de pe TikTok. Potrivit acestuia, tinerii ar fi sfătuiți să privească partenerul romantic într-un „triunghi al iubirii” - adică să privească un ochi al partenerului, apoi celălalt ochi, să privească gura și în final ochiul pe care l-au privit inițial - pentru a crește șansele unei relații.

„Este bine să înțelegem de ce un anumit mit sau o anumită credință a apărut. Poate că dintr-o necesitate, poate că dintr-un context de repetitivitate, poate să fie și un element de necesitate.

Vă spun unul dintre miturile moderne. Nu e un mit, de fapt, nu a câștigat statutul de mit, dar este foarte proaspăt, să zicem așa, față de celelalte.

Era la un moment dat un trend pe TikTok care spunea că tinerii, dacă vor să intre mai repede în grațiile unui partener de sex opus, unui partener față de care ar avea intenții de iubire, ar trebui să-l privească într-o formă de triunghi.

Să se uite la un ochi, după aceea la celălalt ochi, după aceea la gură și să închidă triunghiul la ochiul de unde a pornit situația în cauză. Se spunea că acest triunghi al iubirii, cu siguranță, va crește șansa ca persoana care este privită în acest mod să fie mai deschisă spre o relație”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară.

Metoda a fost preluată de psihologi. De ce funcționează

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară a explicat că trendul a fost eficient nu datorită metodei în sine, ci pentru că îi obliga pe tinerii timizi să privească partenerul în ochi, ceea ce creștea șansele unei comunicări și ale deschiderii către o relație.

Potrivit profesorului, metoda a fost preluată și de psihologi, iar rezultatele erau vizibile, chiar dacă nu exista o valoare științifică.

„Această situație a dat și roade, că de aceea era trend pe TikTok. Adică obținea anumite tipuri de rezultate, mai mult decât dacă comparăm cu situația normală. Și atunci toată lumea a spus: „Uite, funcționează, încercați asta”.

A fost preluat și de psihologi. Și s-a spus: „Ok! Are această experiență comună, un element generat din experiență, are vreo valoare științifică?” Nu, valoare științifică nu avea, dar izvora dintr-o necesitate și o să vă spun de ce.

S-a observat că eficiența acestei metode exista. Deci, într-adevăr, șansele relaționării creșteau, dar nu pentru că ar fi existat nu știu ce triunghi. Nu triunghiul conta, ci pentru faptul că, în momentul în care trebuia să facă acel triunghi, oamenii care foloseau această metodă se uitau în ochii partenerului romantic, celui cu care doreau să interacționeze.

De obicei, persoanele care aveau nevoie de astfel de metode erau persoane timide, care nu s-ar fi uitat vreodată în ochii partenerului. De data asta, pentru că trebuia să pună în practică metoda, făceau asta. Ca urmare, creșteau șansele ca partenerul romantic să fie deschis, pentru că, odată privit în ochi, se crea contactul vizual.

Dacă exista interes și din partea cealaltă, se deschideau ușile pentru o comunicare în această direcție. Dacă persoana respectivă, fiind timidă, n-ar fi ridicat privirea din pământ, șansele să pornească o astfel de comunicare erau mai mici”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară.

Ce contează, de fapt

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a explicat că trendul a apărut din necesitatea tinerilor timizi de a avea o metodă sigură pentru a reuși în relaționarea cu ceilalți.

„De ce a pornit această perspectivă, care s-a dovedit a fi un fel de mit, dar care ar avea o oarecare eficiență în spate? Pentru că exista această necesitate.

Ce să facă un tânăr care este timid? Trebuie să aibă o metodă infailibilă, astfel încât să fie un succes în relaționarea cu cineva din exterior. Și am căpătat o formă. S-a dovedit că nu forma respectivă conta, dar conta ceea ce era în spatele formei”, a spus prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară la DC News.

