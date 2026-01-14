Fertilizarea in vitro explicată de dr. Erna Stoian (SANADOR): Mituri, etape și șanse reale

Înainte de a vorbi despre etape sau proceduri, este esențial de înțeles că fertilizarea in vitro nu are o „rețetă universală”. Rezultatul final este influențat de o combinație complexă de factori, care țin atât de pacient, cât și de echipa medicală și de tehnologia folosită.

Dr. Erna Stoian, medic primar Obstetrică Ginecologie, coordonator Centrul de Fertilizare in Vitro SANADOR, ne-a explicat tot ce trebuie să știm despre procedurile de fertilizare in vitro.

„Succesul procedurilor de fertilizare in vitro este o combinație de factori:

Factori care țin de pacient

de vârsta maternă în special

de cauzele infertilității

factori care țin de clinică, de experiența embriologului, dacă se face sau nu testare genetică și toți acești factori ne influențează rata de succes”, explică aceasta în primă fază.

Când trebuie să ajungi la specialistul în infertilitate

Mulți pacienți amână prima vizită la medic, din speranță, din teamă sau chiar de rușine, deși nu există niciun motiv pentru niciuna. Ce trebuie aceștia să știe este că timpul este un factor critic, mai ales după 35 de ani, iar întârzierea poate reduce semnificativ șansele de reușită.

Dr. Erna Stoian: „În primul și în primul rând pacienții trebuie să știe că trebuie să se prezinte la medicul specialist în infertilitate după un an de încercări nereușite, dacă vârsta maternă este sub 35 de ani și după șase luni, dacă vârsta maternă este mai mare de 35 de ani. Nu trebuie să aștepte mai mult, pentru că nu o să rezolve nimic, iar cu cât vârsta maternă este mai crescută, cu atât șansele lor de reușită se vor reduce considerabil. Trebuie să se programeze la specialistul de infertilitate și bineînțeles este bine să se pregătească puțin înainte cu câteva întrebări pe care să le adreseze”.

Doamna doctor mai spune că deși prima întrebare care apare pe buzele tuturor cuplurilor este „Care este cauza infertilității?”, răspunsul îl vor primi după ce se realizează toate investigațiile.

„Prima întrebare pe care cuplurile vin și o pun în cabinetul de infertilitate este „Care este cauza infertilității?”. De cele mai multe ori este greu să spui de la început care este cauza infertilității, dar după ce ai o discuție detaliată cu ei, îți faci o idee și în funcție de vârsta lor, de afecțiunile pe care le au cronice, pentru că și astea pot să influențeze, în funcție de durata infertilității, poți să le dai niște detalii despre anumite posibile cauze de infertilitate. Bineînțeles că ulterior trebuie să le recomanzi o serie de investigații. Trebuie să știm că infertilitatea este o boală de cuplu, este o boală în care se testează și se investiguează doi pacienți în același timp, nu doar unul singur. Investigațiile sunt foarte variate, țin de investigații normale, de starea de sănătate generală a cuplului, bineînțeles că trebuie făcut profilul hormonal obligatoriu, trebuie verificată permeabilitatea trompelor, trebuie făcută spermograma partenerului și în funcție de cazuri respective și alte investigații, cum ar fi analizi genetice sau investigații specifice”, explică ea.

Drumul embrionului: etapele esențiale ale fertilizării in vitro

Procedura FIV este un proces medical complex, care presupune colaborarea mai multor specialiști și o succesiune clară de pași, desfășurați într-un interval de câteva săptămâni.

„În această procedură coopereze urologul, ginecologul genetician și bineînțeles embriologul. El este o piesă foarte, foarte importantă pentru că procedura de fertilizare in vitro presupune mai multe etape.

Prima etapă este cea de stimulare ovariană. În mod normal, în fiecare lună, dintr-unul din ovare se eliberează câte un ovocit. Există un număr de foliculi antrali pe fiecare ovar, iar unul dintre ei va crește și va produce ovulația și va da o șansă pentru sarcină în luna respectivă. Noi la fertilizare încercăm să producem mai multe ovocite, adică să stimulăm ovarul astfel încât să ovuleze de mai multe ori, ca noi să avem o șansă mai bună de a obține embrioni. Și acest lucru presupune prima etapă de fertilizare, o etapă care durează 10-12 zile în funcție de răspunsul fiecărui pacient.

La finalul acestei etape are loc punctia ovariană. Aici noi recoltăm ovocitele din ovarul pacientei sub ghidaj ecografic, iar ele sunt preluate apoi de către embriolog, care este o parte foarte importantă a procesului de fertilizare în vitro. Fertilizarea urmează să se producă în laborator, nu în corpul uman. Iar perioada următoare este cea în care așteptăm să vedem câți embrioni avem, care sunt viabili și după aceea să-i transferăm direct în uterul mamei”, explică medicul.

Durere sau mit? Ce simte, de fapt, pacienta în timpul procedurii

Teama de durere este una dintre cele mai frecvente preocupări ale pacientelor care iau în calcul fertilizarea in vitro. În realitate, procedura este atent controlată medical și bine tolerată.

„Punctia ovariană nu este dureroasă. Se face sub anestezie, sub sedare. Pacienta nu simte nimic în momentul puncției ovariene. Bineînțeles că există o teamă legată și de sedare, de anestezie. Câteodată pacientele sunt mai speriate de anestezie decât de puncția ovariană în sine. Dar este o procedură ușor de suportat de pacient, în care există toate condițiile în care noi să dăm anestezie, să dăm sedare, pacientele sunt în siguranță”, încheie Dr. Erna Stoian.