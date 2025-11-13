€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri Social Programul național de fertilizare în vitro, finanțat din fonduri europene
Data actualizării: 13:01 13 Noi 2025 | Data publicării: 13:01 13 Noi 2025

Programul național de fertilizare în vitro, finanțat din fonduri europene

Manole
 

Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc cu speranța de a-și împlini visul de a avea un copil, a anunțat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

'Programul național de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârșit, finanțat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranța de a-și împlini visul de a avea un copil. După discuții și eforturi comune, am reușit să introducem acest program în Programul Operațional Sănătate, pentru ca el să poată continua și să se dezvolte, chiar și în condițiile unor restricții bugetare dificile. Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman. Pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o șansă', a transmis ministrul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, procedurile pentru elaborarea ghidului solicitantului vor fi demarate rapid, astfel încât finanțarea să devină realitate cât mai curând.

'Mulțumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete (ministrul Sănătății, n.r.) și Dragoș Pâslaru (ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, n.r.), pentru sprijinul și colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viață, speranță și încredere', a adăugat ministrul. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Aeroporturile din România domină topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian
Publicat acum 31 minute
Un român care se dădea „șeful procurorilor europeni“ a fost trimis în judecată
Publicat acum 32 minute
Avioanele Blue Air s-au adjudecat cu 45.000 de euro bucata
Publicat acum 32 minute
Biscuiți cu cremă de migdale și arahide: o rețetă ieftină cu doar trei ingrediente
Publicat acum 47 minute
AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close