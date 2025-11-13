Programul național de fertilizare în vitro, finanțat din fonduri europene

'Programul național de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârșit, finanțat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranța de a-și împlini visul de a avea un copil. După discuții și eforturi comune, am reușit să introducem acest program în Programul Operațional Sănătate, pentru ca el să poată continua și să se dezvolte, chiar și în condițiile unor restricții bugetare dificile. Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman. Pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o șansă', a transmis ministrul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, procedurile pentru elaborarea ghidului solicitantului vor fi demarate rapid, astfel încât finanțarea să devină realitate cât mai curând.

'Mulțumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete (ministrul Sănătății, n.r.) și Dragoș Pâslaru (ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, n.r.), pentru sprijinul și colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viață, speranță și încredere', a adăugat ministrul. (Claudia Calotă)