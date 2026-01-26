Câte permisiuni primesc, de fapt, deținuții din România. Datele ANP, după fuga de la Rahova

Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, referitoare la neprezentarea din permisiunea de ieșire din penitenciar a unui deținut custodiat de Penitenciarul București-Rahova, Administrația Națională a Penitenciarelor face următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile legale, recompensele se acordă, de regulă, în mod gradual, asigurându-se accesul persoanelor private de libertate la toate tipurile de recompense. Propunerile de recompensare formulate sunt analizate de către o comisie din care fac parte directorul unității, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar și directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială.

Mii de permisiuni acordate anual, la nivel național

Natura infracțiunii săvârșite nu reprezintă o condiție unică în baza căreia să se aprecieze acordarea sau neacordarea recompensei cu permisiunea ieșirii din penitenciar, elementele principale analizate fiind reprezentate de conduita constant pozitivă a deținutului în detenție, interesul pentru muncă și activități educative și de asistență psihosocială, tipul de recompense obținute anterior, precum și perioada executată, raportat la durata din pedeapsă ce mai trebuie executată până la analizarea în comisia pentru liberare condiționată.

Conform datelor statistice existente la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în anul 2024, la nivelul unităților subordonate au fost acordate un număr de 3857 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 1 zi, respectiv 654 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar cu o durată mai mare de 24 ore.

De asemenea, în anul 2025, la nivelul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost acordate un număr de 4259 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 1 zi, respectiv 1140 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar cu o durată mai mare de 24 ore.

Cazurile de omor: câte permisiuni au fost acordate

În anul 2024, un număr de 525 persoane private de libertate condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de omor/ omor calificat/ tentativă la omor/ tentativă la omor calificat au fost recompensate cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 1 zi, acestea beneficiind de 797 recompense cu acest obiect.

Totodată, în anul 2025, un număr de 442 persoane private de libertate condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de omor/ omor calificat/ tentativă la omor/ tentativă la omor calificat au fost recompensate cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 1 zi, acestea beneficiind de 832 recompense cu acest obiect.

În anul 2024, persoanele private de libertate condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de omor/ omor calificat/ tentativă la omor/ tentativă la omor calificat au beneficiat de 34 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o perioadă mai mare de 24 ore.

De asemenea, în anul 2025, persoanele private de libertate condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de omor/ omor calificat/ tentativă la omor/ tentativă la omor calificat au beneficiat de 162 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o perioadă mai mare de 24 ore

Verificări după incidentul de la Penitenciarul Rahova

Cu privire la situația deținuților care nu s-au prezentat din permisiunea de ieșire din penitenciar, la expirarea celor 24 ore pentru care a fost acordată, la nivelul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost înregistrate 2 astfel de situații în anul 2024, respectiv 1 situație în anul 2025. Precizăm faptul că în perioada 2024 – 2025 nu au fost înregistrate situații în care persoanele private de libertate să nu se fi prezentat din permisiunea de ieșire din penitenciar acordată pentru o perioadă mai mare de 24 ore.

Menționăm faptul că, raportat la situația deținutului care nu s-a întors din permisiunea de ieșire din penitenciar în data de 26.01.2026, Administrația Națională a Penitenciarelor a dispus efectuarea unor verificări preliminare de către Direcția Inspecție Penitenciară și a solicitat Ministerului Justiției realizarea unor verificări suplimentare de către Corpul de Control al MJ la Penitenciarul București-Rahova.