€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Câte permisiuni primesc, de fapt, deținuții din România. Datele ANP, după fuga de la Rahova
Data actualizării: 19:24 26 Ian 2026 | Data publicării: 19:06 26 Ian 2026

Câte permisiuni primesc, de fapt, deținuții din România. Datele ANP, după fuga de la Rahova
Autor: Alexandra Curtache

inchisoare Imagine cu inchisoare. Foto: Pixabay

După informațiile apărute în spațiul public privind un deținut care nu s-a întors din permisiunea de ieșire din Penitenciarul București-Rahova, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) vine cu precizări oficiale despre criteriile de acordare a acestor recompense și despre situațiile excepționale înregistrate la nivel național.

Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, referitoare la neprezentarea din permisiunea de ieșire din penitenciar a unui deținut custodiat de Penitenciarul București-Rahova, Administrația Națională a Penitenciarelor face următoarele precizări: 

În conformitate cu prevederile legale, recompensele se acordă, de regulă, în mod gradual, asigurându-se accesul persoanelor private de libertate la toate tipurile de recompense. Propunerile de recompensare formulate sunt analizate de către o comisie din care fac parte directorul unității,  directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar și directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială.

Mii de permisiuni acordate anual, la nivel național

Natura infracțiunii săvârșite nu reprezintă o condiție unică în baza căreia să se aprecieze acordarea sau neacordarea recompensei cu permisiunea ieșirii din penitenciar, elementele principale  analizate fiind reprezentate de conduita constant pozitivă a deținutului în detenție, interesul pentru muncă și activități educative și de asistență psihosocială, tipul de recompense obținute anterior, precum și perioada executată, raportat la durata din pedeapsă ce mai trebuie executată până la analizarea în comisia pentru liberare condiționată.

Conform datelor statistice existente la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în anul 2024, la nivelul unităților subordonate au fost acordate un număr de 3857 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 1 zi, respectiv 654 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar cu o durată mai mare de 24 ore. 

De asemenea, în anul 2025, la nivelul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost acordate un număr de 4259 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 1 zi, respectiv 1140 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar cu o durată mai mare de 24 ore.

Cazurile de omor: câte permisiuni au fost acordate

În anul 2024, un număr de 525 persoane private de libertate condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de omor/ omor calificat/ tentativă la omor/ tentativă la omor calificat au fost recompensate cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 1 zi, acestea beneficiind de 797 recompense cu acest obiect.  

Totodată, în anul 2025, un număr de 442 persoane private de libertate condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de omor/ omor calificat/ tentativă la omor/ tentativă la omor calificat au fost recompensate cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 1 zi, acestea beneficiind de 832 recompense cu acest obiect.
În anul 2024, persoanele private de libertate condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de omor/ omor calificat/ tentativă la omor/ tentativă la omor calificat au beneficiat de 34 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o perioadă mai mare de 24 ore. 

De asemenea, în anul 2025,  persoanele private de libertate condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de omor/ omor calificat/ tentativă la omor/ tentativă la omor calificat au beneficiat de 162 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o perioadă mai mare de 24 ore

Verificări după incidentul de la Penitenciarul Rahova

Cu privire la situația deținuților care nu s-au prezentat din permisiunea de ieșire din penitenciar, la expirarea celor 24 ore pentru care a fost acordată, la nivelul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost înregistrate 2 astfel de situații în anul 2024, respectiv 1 situație în anul 2025. Precizăm faptul că în perioada 2024 – 2025 nu au fost înregistrate situații în care persoanele private de libertate să nu se fi prezentat din permisiunea de ieșire din penitenciar acordată pentru o perioadă mai mare de 24 ore.

Menționăm faptul că, raportat la situația deținutului care nu s-a întors din permisiunea de ieșire din penitenciar în data de 26.01.2026, Administrația Națională a Penitenciarelor a dispus efectuarea unor verificări preliminare de către Direcția Inspecție Penitenciară și a solicitat Ministerului Justiției realizarea unor verificări suplimentare de către Corpul de Control al MJ la Penitenciarul București-Rahova.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anp
detinuti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Premierul Canadei ia măsuri pentru scăderea prețurilor alimentelor pentru familiile cu venituri mici
Publicat acum 38 minute
Ce trebuie să știi înainte să îți iei un husky: De ce are nevoie și când începe să vocalizeze / video
Publicat acum 41 minute
De ce România va primi doar 12 elicoptere H225M din cele 45 planificate inițial. Răspunsul lui Miruță
Publicat acum 55 minute
Georgiana Teodorescu, în Knesset, propune un Iron Dome anti-radicalism
Publicat acum 57 minute
Relansarea economică a României. PNL, anunțul zilei, după ședința BPN
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 21 ore si 6 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close