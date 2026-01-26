Georgiana Teodorescu, în Knesset, propune un Iron Dome anti-radicalism

În cadrul unei sesiuni plenare a Knessetului care a dat startul Conferinței Internaționale privind Combaterea Antisemitismului, 20 de parlamentari din mai multe țări, invitați în Israel, au avertizat cu privire la pericolul extremismului și asupra ceea ce au descris ca fiind ambiguitate morală și politică după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, scrie The Times of Israel.

Georgiana Teodorescu (AUR) a criticat politicile de integrare europeană pentru că nu au reușit să prevină radicalizarea. Europarlamentarul AUR a cerut claritate juridică în definirea organizațiilor teroriste precum Hamas și Hezbollah și o sporire efortului educațional pentru a combate dezinformarea, precizează The Times of Israel. Este a doua oară când Georgiana Teodorescu susține un discurs în Knesset, anul trecut fiind singurul oficial român invitat în Parlamentul israelian.

”Vin dintr-o Europă care traversează în prezent o policriză, a spus Georgiana Teodorescu. Multiple amenințări globale și interne se alimentează reciproc. Nu este vorba doar despre izolarea geopolitică sau despre războiul de la granița noastră. Nici doar despre provocările economice sau demografice. Este mai mult decât atât. Este vorba despre un inamic tăcut, care a devenit din ce în ce mai puternic de-a lungul anilor de turbulențe politice și geopolitice. Este vorba despre narațiunea antisemită. Timp de decenii, Uniunea Europeană s-a bazat pe un model de integrare: noii veniți ar fi urmat să adopte în mod natural valorile democratice europene. Greșit. Antisemitismul și ideologiile islamiste radicale au umplut vidul lăsat de eșecul integrării sociale. S-au consolidat „societăți paralele”. Violența, actele de terorism și vandalism pun acum în pericol nu doar valorile evreiești, ci însăși modul european de trai.

Iron Dome din legi, educație, claritate morală

Acest inamic ne cunoaște toate vulnerabilitățile, retorica, slăbiciunile. Și lovește din interior. Singura noastră șansă este un Iron Dome – nu din rachete, ci din legi, educație și claritate morală de neclintit.

În primul rând, poziția față de organizațiile teroriste. Este șocant, dar doar 9 țări din lume au declarat până acum Hamas drept organizație teroristă (Australia, Canada, Ecuador, Israel, Japonia, Noua Zeelandă, Paraguay, Regatul Unit, Statele Unite), precum și Uniunea Europeană. În 2018 și 2023, moțiunile depuse la Națiunile Unite pentru condamnarea Hamas ca organizație teroristă nu au întrunit majoritatea de două treimi necesară.

Situația este similară în cazul Hezbollah, o altă organizație teroristă care nu este recunoscută ca atare de ONU. În ceea ce privește UE, aceasta a declarat drept teroristă doar aripa militară a Hezbollah, menținând în același timp contacte cu aripa sa politică. Ca să nu mai vorbim despre Frăția Musulmană, care oferă sprijin material semnificativ Hamas. Toate aceste organizații nu sunt prezente doar în Orientul Mijlociu, ci și în Europa. Iar pericolul pe care îl creează ne afectează pe toți. De aceea, cred că primul pas legal în combaterea islamismului radical este declararea tuturor acestor organizații drept teroriste, în cât mai multe țări posibil.

Alternativa la ONU ar putea face diferența

În al doilea rând, este clar că ceva nu funcționează în cadrul ONU. Organizația a devenit excesiv de politizată și, în opinia mea, s-a îndepărtat de scopul său inițial. Prin urmare, construirea unor alternative la ONU, precum cea sugerată de președintele Trump, ar putea face o diferență în viitor.

De asemenea, cred că ar trebui creată o Alianță a statelor împotriva terorismului, care să prevadă în statutul său că toți membrii sunt obligați să ia măsuri pentru a declara drept teroristă orice organizație care a fost deja desemnată ca atare, în trecut, de cel puțin trei țări diferite.

În al treilea rând, radicalismul trebuie combătut prin educație și valori morale. Atât timp cât organizații precum UNRWA continuă să finanțeze manuale școlare radicale în Gaza, nu există speranță pentru copiii care trăiesc acolo. Într-una dintre vizitele mele în Shomron, la prietenul meu Yossi Dagan, am văzut un calendar școlar din Gaza: pe o parte erau zilele calendarului, iar pe cealaltă – chipul unui terorist Hamas ținând o armă. Cum ar putea copiii să crească altfel, dacă sunt învățați la școală că islamismul radical este singura cale corectă și că trebuie să moară ucigând necredincioși?

Știrile false, combătute prin știri reale

Acest lucru mă duce la al patrulea punct: finanțarea acestor organizații. Multe dintre ele au primit în trecut bani de la USAID și de la Uniunea Europeană. Din păcate, UE continuă să finanțeze unele dintre ele. Asta înseamnă finanțarea teroriștilor de mâine. Prin consolidarea cerințelor de transparență pentru ONG-uri și organizații politice, putem expune influența actorilor străini care urmăresc destabilizarea societăților noastre prin retorică antisemită.

În final, un punct extrem de important: știrile false pot fi combătute doar prin știri reale. Adevărul triumfă întotdeauna, atâta timp cât este permis și ajutat să iasă la lumină. Israelul a suferit mult în ultimii ani la nivel european din cauza răspândirii știrilor false și pentru că realitatea nu a fost promovată atât cât ar fi fost necesar. Presa națională și canalele de televiziune din Israel ar trebui să fie mai prezente la nivel european. Trebuie să aveți versiuni în limba engleză ale întregii voastre prese naționale de bună calitate, astfel încât întreaga lume să o poată citi. Nu este suficient să arătăm adevărul în Israel atâta timp cât lumea primește mai multe știri false decât realitate. În concluzie, lumea va fi în siguranță doar atunci când islamismul radical va fi eliminat, deoarece, din păcate, acesta reprezintă principala cauză a terorismului , al urii împotriva evreilor și creștinilor”, a spus Georgiana Teodorescu, în intervenția sa din Parlamentul israelian.