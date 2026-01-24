€ 5.0943
DCNews Politica Ministrul Predoiu, observație cheie de Ziua Unirii Principatelor: Se spunea că Unirea e un plan al străinilor
Data actualizării: 11:50 24 Ian 2026 | Data publicării: 11:47 24 Ian 2026

Ministrul Predoiu, observație cheie de Ziua Unirii Principatelor: Se spunea că Unirea e un plan al străinilor
Autor: D.C.

catalin-predoiu-academie-politie

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, face o paralelă între campaniile menite să îi sperie și să îi dezbine pe români, împiedicând Unirea Principatelor, și campaniile de dezinformare și ură derulate astăzi în mediul online.

Într-un mesaj făcut public în 24 ianuarie,  ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, omagiază Unirea Principatelor Române, subliniind că aceasta a fost o realizare a oamenilor și a liderilor vremii, făcută prin curaj, organizare și inteligență politică. 

”Unirea nu a fost un gest simbolic, ci un proiect național construit pas cu pas: o voință publică exprimată, apărată și transformată în decizie politică, scrie Predoiu.

Dezinformări în 1857: Unirea e un plan al străinilor

În anii 1857–1859, drumul către Unire a însemnat și o bătălie pentru adevăr. Au existat presiuni, încercări de a reflecta deformat voința publică, zvonuri și campanii menite să sperie și să dezbine. Nu întâmplător, în 1857, alegerile pentru Divanul ad-hoc din Moldova au ajuns să fie anulate și repetate, din cauza falsificării listelor electorale și a manipulărilor repetate. Se răspândeau teme precum: „Unirea aduce haos”, „nu e legală și se va anula”, „nu va fi recunoscută”, „o parte îi va domina pe ceilalți”, „e un plan al străinilor, nu al românilor”. Canalele erau cele ale vremii: foi volante, broșuri, ziare partizane, scrisori și „informații pe surse” transmise din om în om.

Românii aleg discernământul

În ciuda acestor, românii au ales discernământul, iar liderii unioniști au ales construcția: să explice, să mobilizeze, să negocieze și să transforme o aspirație într-un fapt împlinit. După Unire au urmat realizări concrete care au schimbat România: instituții comune, unificarea treptată a administrației și a legislației, consolidarea capacității statului de a-și apăra interesul public și accelerarea modernizării. Unirea a creat cadrul pentru reforme, stabilitate și dezvoltare, iar România a câștigat forța de a-și urma obiectivele mari și de a-și consolida locul în Europa.

Verificarea informației, valențe de civism și patriotism

În contextul prezent, al comunicării online facile și rapide, care poate ajunge instantaneu la milioane de cititori, devine din ce în ce mai important un gest simplu, care capătă valențe de civism și patriotism: înainte de a distribui o informație care „aprinde” frica sau ura, să verificăm, pe cât posibil, seriozitatea sursei și, eventual, să reconfirmăm informația din alte surse publice. Să trecem informațiile primite prin propriul „filtru” al gândirii. Într-o democrație, critica e un drept, iar exercițiul său este necesar — dar e important ca rațiunea trează să păzească mereu acest drept de manipularea care urmărește dezbinarea și care ne poate slăbi pe toți. Înțelegem treptat, din ce în ce mai clar, cât de mult ne afectează viața reală ceea ce „se (de)construiește” în mediile de comunicare online. 

 La mulți ani de Ziua Unirii! La mulți ani, România — construită prin voința oamenilor și prin decizii curajoase, care au pus interesul național mai presus de orice”, încheie Cătălin Predoiu, ministru de Interne,  mesajul transmis cu prilejul Zilei Unirii Principatelor.

