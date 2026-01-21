€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri CCR amână sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre
Data actualizării: 11:55 21 Ian 2026 | Data publicării: 11:55 21 Ian 2026

CCR amână sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre
Autor: Ioan-Radu Gava

Absența lui Nicușor Dan la Davos, Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre a fost amânată pentru 4 martie

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru data de 4 martie sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii privind utilizarea plajei Mării Negre, scrie Agerpres.

În luna noiembrie a anului trecut, şeful statului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Actul normativ supus controlului de constituţionalitate stabileşte ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinaţia de plajă publică.

Titularul dreptului de proprietate este statul, întrucât faleza şi plaja mării sunt prevăzute în lista bunurilor care aparţin domeniului public al statului, se menţionează în sesizare.

Nicuşor Dan subliniază că în ceea ce priveşte entităţile care vor avea posibilitatea de a primi în folosinţă gratuită o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, autorităţile administraţiei publice locale nu au capacitatea de a primi, întrucât acestea nu reprezintă instituţii de utilitate publică, ceea ce contravine dispoziţiilor articolului 136 alineatul 4, teza finală din Constituţie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
ccr
marea neagra
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Karol Nawrocki, discurs electrizant la Davos: SUA rămân cel mai important aliat al Poloniei / Precizări despre viitorul NATO, Groenlanda și războiul din Ucraina
Publicat acum 46 minute
Rusia recunoaște dreptul Republicii Moldova de a părăsi CSI, dar avertizează asupra „consecințelor economice”
Publicat acum 50 minute
Ungaria lansează un pachet de sprijin pentru restaurante, înaintea alegerilor din aprilie
Publicat acum 54 minute
CCR: Dispozițiile privind încetarea activității polițistului judiciar după retragerea avizului șefului DIICOT - neconstituționale
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Sondaj INSCOP: Cu ce partid ar vota, azi, românii, dacă ar avea loc alegeri parlamentare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 53 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close