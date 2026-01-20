€ 5.0921
Cât mai amână CCR decizia pe pensiile speciale ale magistraților? Hunor, UDMR: Nu mai pot să inventeze nimic
Data publicării: 00:02 20 Ian 2026

Cât mai amână CCR decizia pe pensiile speciale ale magistraților? Hunor, UDMR: Nu mai pot să inventeze nimic
Autor: Roxana Neagu

kelemen-hunor-sustinere_68366700 Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a vorbit, în această seară, despre pensiile speciale ale magistraților și decizia pe care CCR o tot amână.

 

Legea privind pensiile magistraţilor nu se mai poate amâna mult timp, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor, care punctează că ”nu mai pot să inventeze nimic”. El a amintit că este în lucru legea despre pensionarea în zona militară.

CCR și pensiile speciale ale magistraților: ”Nu mai pot să inventeze nimic”

”Nu cred că se poate amâna foarte mult timp. Săptămâna trecută au amânat că au mai primit nişte studii, documente, aşa am înţeles eu, dar vreau să cred că în februarie, la următorul termen, se dă o decizie, fiindcă nu mai pot să inventeze nimic. Din acest punct de vedere, într-adevăr, este o reformă, fiindcă, da, e reforma promisă şi, dincolo de promisiuni, guvernarea dă un semnal că se poate guverna mai drept şi mai corect. Şi asta este important, fiindcă taxele crescute, accizele crescute, inflaţia au redus puterea de cumpărare şi oamenii simt această povară şi nu poţi să spui în continuare legitim că vrei să faci reduceri de cheltuieli dacă pe partea cealaltă nu reuşeşti să operezi aceste reduceri. Fiindcă aşa putem ţine un echilibru, aşa putem să reducem cheltuielile statului şi să dăm, cel puţin peste un an, peste doi ani, mai mult cetăţeanului. Că asta ar fi ideea, să dai mai mult cetăţeanului. (...) Şi aşteptăm decizia CCR”, a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR, la Euronews. 

Cealaltă lege: a pensiilor militarilor

”Sigur că se pregăteşte şi cealaltă lege, pe pensionarea în zona militară. Aici, cei doi miniştri - ai Apărării şi de Interne - pot da detaliile, fiindcă săptămâna trecută, dacă am înţeles bine, au primit de la premier sarcina de a pregăti un proiect şi în administraţia locală şi centrală. Trebuie să vedem în acest an care sunt acele instituţii ce trebuie comasate, desfiinţate, companiile care nu funcţionează, unde putem să facem, să operăm reduceri. De ce trebuie să aibă Avocatul Poporului birouri în judeţe, de exemplu? De ce trebuie să aibă Protecţia Consumatorului la centrala din Bucureşti angajaţi cu sutele, fiindcă protecţia consumatorului trebuie să faci în teritoriu, nu în Bucureşti, în centrală. Şi poţi să dai multe, multe astfel de exemple unde putem reduce, putem restructura aparatul central şi aparatul bugetar local”, a explicat liderul UDMR, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News


