Culise din coaliție. Tanczos Barna, UDMR: E o perioadă dificilă, un hop peste care trebuie să treacă această țară

Vicepremierul Tanczos Barna a spus că atacurile din cadrul coaliției de guvernare au devenit un lucru obișnuit. În ceea ce privește posibila plecare a premierului Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. El a negat că se pune problema unei astfel de variante în acest moment.

Barna: Toți avem nemulțumiri, impresia că doar alții au avantaje, iar noi avem doar dezavantaje

„E ceva cu care ne-am obișnuit. Nu cred că se pune problema unei schimbări radicale. N-am auzit nicio intenție din partea PNL de a opera schimbări în acest domeniu. Singurii care pot schimba ceva, astăzi, sunt colegii din PNL, dar nu cred că se pune problema.

Și noi ne dorim multe, toată lumea-și dorește lucruri. Nu cred că este momentul oportun, nu cred că se poate. Vom lucra împreună cu colegii noștri din PSD și PNL, în continuare cu premierul Ilie Bolojan. Eu tot sper că o să ne maturizăm și o să luăm deciziile corecte, chiar dacă suntem într-o coaliție unde toți avem nemulțumiri, impresia că doar alții au avantaje, iar noi avem doar dezavantaje. Nu cred că se pune problema, în momentul de față, de a schimba, înlocui. Am avut și astăzi coaliție, putem spune acolo ce avem de spus și putem găsi compromisuri și chiar se găsesc de foarte multe ori. Supărări sunt și pe declarațiile din presă, și din modul în care anumite ministere funcționează mai eficient sau mai puțin eficient”, a spus Tanczos Barna, luni, la Digi24.

Reforma administrației, blocată în coaliție

Mai mult, Barna a numit motivul pentru care reforma administrației publice nu s-a realizat încă, deși discuțiile privind aceste schimbări datează de la jumătatea anului trecut.

„Nu am reușit să reducem cheltuielile din administrație, nu am făcut acele reforme pe care le-am promis și pe care le avem pe masă de șase luni de zile, pentru că nu am avut consens în coaliție. Sper ca săptămâna aceasta să fi avut loc ultimele discuții pe această temă. Am înțeles că, azi, la pachet cu pachetul de relansare economică și de susținere a întreprinderilor prin credite fiscale - ajutorări de stat, să putem merge până la capăt cu această asumare a răspunderii pe reforma administrației centrale. Pentru că asta am promis: că vom avea un stat mai suplu, care ne costă pe noi, cetățenii, mai puțin”, a mai spus el.

Primarii, nemulțumiți de noile taxe și impozite

Noile taxe și impozite aplicate de Executiv de la începutul anului 2026 au nemulțumit primarii din țară, recunoaște Barna, dar măsurile reprezintă „un hop peste care trebuie să treacă această țară”, spune el.

„Nu sunt mulțumiți. E o perioadă dificilă pentru primari, pentru că ei sunt primul contact cu cetățenii în această majorare a impozitelor locale. Este o chestiune extrem de neplăcută pentru orice primar care trebuie să implementeze asemenea decizii. (...) Le înțeleg nemulțumirea, dar și a cetățenilor. E un hop peste care trebuie să treacă această țară, e un angajament din partea României față de Comisia Europeană, un angajament politic al premierului și al Guvernului”, a mai adăugat vicepremierul.

Tanczos Barna: „E o perioadă în care trebuie să se facă mult și să se vorbească puțin”

Vicepremierul Barna a vorbit și despre situația internațională delicată în care se află statele europene, în raport cu dorințele președintelui american de prelua conducerea Groenlandei: „Este esențial dialogul în aceste momente. E singura soluție, pentru că, într-adevăr, lucrurile sunt aproape fără precedent. Nu s-a văzut în istoria NATO și UE așa ceva, nu există un precedent. (...) Sunt convins că e o perioadă în care trebuie să se facă mult și să se vorbească puțin. Nu e bine ca, în fiecare seară, un politician să vorbească despre aceste lucruri la televizor. Sunt chestiuni sensibile și cu miză foarte mare. Trebuie să ne întoarcem, de fiecare dată, la elementele de bază solide: apartenența României la NATO și UE, chestiuni fundamentale care oferă o perspectivă europeană României, o siguranță în aceste vremuri foarte, foarte tulburi”, a mai spus Tanczos Barna.

