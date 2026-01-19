România și strategia de politică externă. Kelemen Hunor: Dacă mergem ca în mandatul lui Iohannis, e o greșeală

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că trebuie schimbată abordarea privind deciziile politice din România, în special cele strategice, pentru că perspectiva din ultimii zece ani trebuie schimbată.

Kelemen Hunor: „Trebuie să schimbăm abordarea în România”

„Noi trebuie să schimbăm abordarea în România, fiindcă, vrei, nu vrei, politica se face în Parlament, se face în Guvern, se face de o majoritate bună sau rea. Asta e o altă discuţie. Dar, dacă noi nu schimbăm perspectiva şi mergem aşa cum am mers în ultimii zece ani, în mandatul preşedintelui Iohannis, când nu a existat nicio explicaţie pentru nicio decizie strategică şi de politică externă, şi credem că e bine să continuăm aşa, din punctul meu de vedere este o greşeală. Nu e vorba că ştiu eu mai bine sau ştie cineva mai bine dintre noi, dar este lipsă de respect faţă de cei care asigură majoritatea să nu discuţi cu ei chestiuni importante, extrem de importante”, a declarat Kelemen Hunor, la Euronews România, cu referire la Acordul Mercosur.

El a precizat că nu a fost realizată o analiză în acest sens: „Probabil că vor veni peste o săptămână, peste două săptămâni, fiindcă nici astăzi nu a venit nimeni cu o analiză: 'Dom'le, economia românească va câştiga atâta, agricultorii nu o să piardă, fiindcă există aceste garanţii'. Că există cote, există, da, există o grămadă de chestiuni, nu ştim cum se va opera, cine va declanşa, cine va pune în aplicare, deci din acest punct de vedere problematica ridicată de exemplu de fermieri, statele Mercosur au o producţie de carne de vită, acoperă toată Europa, aproape toată lumea şi mai rămâne şi pentru ei. Bun, noi am introdus nişte cote, dar cum vor fi aceste cote verificate, nu pe România, pe fiecare stat membru. Fiindcă dacă ai intrat pe piaţa europeană, după aceea, acolo nu mai există control, mergi în orice stat, fiindcă este libertatea comercială totală şi e bine să fie aşa. De aceea eu cred că sunt subiecte care ne angajează pe termen foarte lung şi să nu discuţi politic înseamnă că nu ai respect faţă de cetăţenii tăi în primul rând: 'lasă-l la o parte pe Grindeanu, pe Kelemen şi pe Bolojan şi pe Fritz'”, a explicat Kelemen Hunor.

Absența lui Nicușor Dan de la Davos. Hunor: „Eu cred că merita să fie acolo o zi, două”

Întrebat despre absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la Forumul de la Davos, liderul UDMR a arătat că nu face el agenda şefului statului, dar „merita să fie acolo”.

„Nu trebuie să fac eu agenda preşedintelui. (...) Nu trebuia să stai acolo de la început până la sfârşit şi să pleci ultimul de la chef. Sigur, eu nu pot să ştiu care e agenda preşedintelui. Eu cred că merita să fie acolo o zi, două, nu de la început până la sfârşit, din 19 până în 24 sau cum e agenda acolo. Eu cred că era bine pentru o zi, pentru o zi şi jumătate, fiindcă totuşi este un for extrem de important şi acolo poţi să discuţi cu şefii de state, şefii de guverne, cu oameni extrem de importanţi şi pentru România şi pentru Europa şi pentru relaţiile transatlantice. Dar, mă rog, nu ştiu care sunt socotelile la Cotroceni.

(...) Din punctul meu de vedere, la un astfel de forum, preşedintele o zi, o zi jumătate, ar fi trebuit să fie prezent, dar sigur nu ştiu cum au stabilit sau n-au reuşit să stabilească o agendă de întâlniri. Acolo totuşi sunt o grămadă de şefi de state, deci ok, nu te întâlneşti cu Trump, că nu s-a nimerit, dar acolo mai sunt încă o grămadă de oameni cu care probabil că ai ce discuta, bănuiesc eu. (...) Eu cred că era un moment important să spună ce crede România despre schimbările care se întâmplă cu o viteză uluitoare. Noi suntem cam aşa, parcă lumea s-a oprit. Ne oprim şi noi”, a afirmat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor: „România este o ţară mică şi nu contăm”

El a adăugat că trebuie văzut ce doreşte să facă acest Consiliu pentru Pace, propus de preşedintele american, Donald Trump.

„Pe de altă parte, România este o ţară mică şi, sigur, economic, haide să fim foarte sinceri şi corecţi, nu contăm. Militar, nu contăm. Politic, nu avem o voce foarte clară, mai mult lăsăm de înţeles că încă nu ştim unde ne aşezăm. Şi atunci contează doar alianţele pe care le faci. Avem, din acest punct de vedere, partenerul strategic cu care încă nu ştim cum e, că ori trimitem doi soldaţi în Groenlanda, ori nu trimitem. Aici încă nu ne-am lămurit. Apoi avem, sigur, acest statut în Uniunea Europeană foarte importantă. Dar tu, dacă nu întăreşti alianţele, dacă nu ai curajul şi viziunea de a sta la masă, cu toate riscurile, atunci, sigur că ai economisit un miliard, dar nu eşti la masă. Vei afla ce s-a întâmplat acolo, dar nu ai niciun cuvânt de spus. Şi trebuie pusă întrebarea - merită acest efort sau nu merită pentru o ţară care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie la masă permanent cu toţi aliaţii, fără să superi”, a susţinut Kelemen Hunor, notează Agerpres.

Citește și: Culise din coaliție. Tanczos Barna, UDMR: E o perioadă dificilă, un hop peste care trebuie să treacă această țară