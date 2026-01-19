Ce a propus Ilie Bolojan la ședința PNL de la Vila Lac

Premierul Ilie Bolojan a propus ca pe data de 29 ianuarie să fie angajată răspunderea Guvernului în faţa Parlamentului pentru proiectul de lege despre reforma administraţiei, dar şi pentru pachetul de măsuri destinate relansării economice, ce va fi definitivat până pe data de 26 ianuarie, cu contribuţia tuturor partenerilor din coaliţie.

Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit luni, pentru a discuta temele de pe agenda curentă a guvernării. Astfel, prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat în faţa BPN pachetul pentru reforma administraţiei publice centrale şi locale, dar şi calendarul propus pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 2026, conform unui comunicat al Partidului Naţional Liberal.

Ce s-a vorbit în ședința coaliției de guvernare

Potrivit sursei citate, Ilie Bolojan a informat despre şedinţa coaliţiei de guvernare, ce a avut loc înaintea reuniunii BPN al PNL, unde s-au pus la punct ultimele detalii despre reforma administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal.

"Forma agreată în coaliţie este foarte apropiată de forma proiectului de lege de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar premierul Ilie Bolojan a propus ca pe data de 29 ianuarie 2026 să fie angajată răspunderea Guvernului în faţa Parlamentului pentru acest proiect de lege. De asemenea, în aceeaşi zi, Guvernul îşi propune angajarea răspunderii în faţa Parlamentului şi pe un pachet de măsuri pentru relansare economică, a cărui formă va fi definitivată până pe 26 ianuarie, cu contribuţia tuturor partenerilor din coaliţie", precizează sursa citată.

Când ar urma să fie adoptat bugetul de stat pe 2026

"În privinţa bugetului de stat, în urma discuţiilor tehnice cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi ţinând cont de paşii premergători care mai trebuie făcuţi, se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie. Premierul şi liderul Partidului Naţional Liberal a precizat că unul dintre obiectivele majore ale acestui an este absorbţia fondurilor PNRR", se menţionează în comunicatul PNL.

Conform sursei citate, preşedintele PNL a arătat că a fost creat un grup de lucru pe tema preocupării reprezentanţilor administraţiei publice locale în privinţa bugetelor locale şi a transferurilor de sume pentru echilibrare bugetară de la nivel central la nivel local.

