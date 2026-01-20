În fața unei ordini mondiale tot mai șubrezite și a unei fisuri transatlantice evidente, generată de dorința Statelor Unite ale Americii de a prelua controlul Groenlandei, România se află în situația de a opta între Uniunea Europeană, bloc în care ne-am sărbătorit majoratul, și SUA, partener strategic. Despre această alegere dificilă a scris, ieri, pe DC News, analistul politic Bogdan Chirieac.

Astăzi însă, Valentin Naumescu a publicat un mesaj în care anunță cum se va poziționa România în următoarea perioadă. Consilierul președintelui României a vorbit despre reuniunea extraordinară a Consiliului European de săptămâna aceasta, la care Nicușor Dan va participa.

CITEȘTE ȘI - România, prezentă la „și alții“ la Davos. Chirieac dezvăluie culisele participării Oanei Țoiu

„Ne pregătim pentru participarea Președintelui României la reuniunea extraordinară a Consiliului European de joi, din Belgia. România este o țară europeană, membră a UE de 19 ani. Majoritatea societății românești susține ferm apartenența la UE și valorile fundamentale europene – libertatea, democrația, statul de drept, egalitatea, demnitatea și drepturile omului“, a scris Valentin Naumescu.

UE sau SUA? Consilierul lui Nicușor Dan anunță ce alege România

Potrivit lui Valentin Naumescu, progresul economic al țării noastre se datorează în special UE, iar în fața schimbărilor „politice profunde“ care au loc în lume în această perioadă, „România va rămâne o țară europeană, profund atașată Uniunii Europene“.

„Datorită procesului de integrare europeană, România s-a dezvoltat spectaculos în ultimele două decenii, ajungând de la un nivel al PIB/loc. de 26% în 2000 și 40% în 2007, la aproape 80% din media UE în 2025 (valori ajustate la paritatea puterii de cumpărare), cel mai mare salt pe care l-a înregistrat un stat european. Nu doar avansul economic, dar și cel instituțional, legislativ și de politici publice se datorează în mare parte Uniunii Europene.

Dincolo de schimbările politice profunde din lume, pe care Occidentul transatlantic le va gestiona prin dialog, rațiune, negociere și încredere între aliați, România va rămâne o țară europeană, profund atașată Uniunii Europene“, a precizat consilierul președintelui României.

CITEȘTE ȘI - Groenlanda, actul de divorț dintre Europa și SUA? Cum a escaladat conflictul dintre Trump și liderii europeni din cauza celei mai mari insule de pe Pământ