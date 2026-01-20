€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri UE sau SUA? Consilierul lui Nicușor Dan anunță ce alege România
Data publicării: 15:10 20 Ian 2026

UE sau SUA? Consilierul lui Nicușor Dan anunță ce alege România
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Foto: Agerpres

Consilierul președintelui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, a dezvăluit, marți, cum se va poziționa România față de schimbările politice din lume.

 

În fața unei ordini mondiale tot mai șubrezite și a unei fisuri transatlantice evidente, generată de dorința Statelor Unite ale Americii de a prelua controlul Groenlandei, România se află în situația de a opta între Uniunea Europeană, bloc în care ne-am sărbătorit majoratul, și SUA, partener strategic. Despre această alegere dificilă a scris, ieri, pe DC News, analistul politic Bogdan Chirieac.

Astăzi însă, Valentin Naumescu a publicat un mesaj în care anunță cum se va poziționa România în următoarea perioadă. Consilierul președintelui României a vorbit despre reuniunea extraordinară a Consiliului European de săptămâna aceasta, la care Nicușor Dan va participa.

CITEȘTE ȘI                -                România, prezentă la „și alții“ la Davos. Chirieac dezvăluie culisele participării Oanei Țoiu

„Ne pregătim pentru participarea Președintelui României la reuniunea extraordinară a Consiliului European de joi, din Belgia. România este o țară europeană, membră a UE de 19 ani. Majoritatea societății românești susține ferm apartenența la UE și valorile fundamentale europene – libertatea, democrația, statul de drept, egalitatea, demnitatea și drepturile omului“, a scris Valentin Naumescu.

UE sau SUA? Consilierul lui Nicușor Dan anunță ce alege România

Potrivit lui Valentin Naumescu, progresul economic al țării noastre se datorează în special UE, iar în fața schimbărilor „politice profunde“ care au loc în lume în această perioadă, „România va rămâne o țară europeană, profund atașată Uniunii Europene“.

„Datorită procesului de integrare europeană, România s-a dezvoltat spectaculos în ultimele două decenii, ajungând de la un nivel al PIB/loc. de 26% în 2000 și 40% în 2007, la aproape 80% din media UE în 2025 (valori ajustate la paritatea puterii de cumpărare), cel mai mare salt pe care l-a înregistrat un stat european. Nu doar avansul economic, dar și cel instituțional, legislativ și de politici publice se datorează în mare parte Uniunii Europene.

Dincolo de schimbările politice profunde din lume, pe care Occidentul transatlantic le va gestiona prin dialog, rațiune, negociere și încredere între aliați, România va rămâne o țară europeană, profund atașată Uniunii Europene, a precizat consilierul președintelui României.

CITEȘTE ȘI                -                Groenlanda, actul de divorț dintre Europa și SUA? Cum a escaladat conflictul dintre Trump și liderii europeni din cauza celei mai mari insule de pe Pământ

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
romania
nicusor dan
Valentin Naumescu
uniunea europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ar determina Republica Moldova să ceară reunirea cu România
Publicat acum 25 minute
Ce este EU Inc., noua structură de companie europeană anunțată de Ursula von der Leyen la Davos
Publicat acum 26 minute
Șeful Statului Major al Apărării: Populația trebuie pregătită pentru susținerea unui efort de război
Publicat acum 27 minute
UE sau SUA? Consilierul lui Nicușor Dan anunță ce alege România
Publicat acum 32 minute
Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 54 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 6 ore si 46 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 16 ore si 18 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close