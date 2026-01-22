Vicepreşedintele PE, mesaj pentru George Simion: Să-ți stea în gât tortul ăla! Poate era Dobrogea în locul Groenlandei

George Simion, președintele AUR, aflat în SUA în aceste zile, a fost surprins în timp ce tăia un tort în forma hărții Groenlandei sub drapel american, în cadrul unui eveniment organizat de republicanii americani.

Gestul său a atras un val de critici din partea mai multor oficiali ai statului român. Cu o reacție a venit și vicepreşedintele Parlamentului European, Nicu Ştefănuţă, care i-a transmis un mesaj acid lui George Simion.

Vicepreşedintele Parlamentului European: Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei

"George Simion, am un mesaj pentru tine: Să îți stea în gât tortul ăla. Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei și cineva îți cerea acel teritoriu pentru că noi suntem parte dintr-o familie și când ești parte dintr-o familie, ai grijă de nevoile celor din familia ta.

Dacă unul dintre fembrii familiei este atacat, nu râzi la lucruri serioase pentru că data viitoare poate că ești tu la rând, așa că să îți stea în gât tortul ăla", a spus vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă, într-un story postat pe pagina sa de Facebook.

Imagine cu vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă care îi transmite un mesaj lui George Simion. Sursa foto: captură video Facebook