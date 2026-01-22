€ 5.0936
DCNews Politica Vicepreşedintele PE, mesaj pentru George Simion: Să-ți stea în gât tortul ăla! Poate era Dobrogea în locul Groenlandei
Data actualizării: 17:35 22 Ian 2026 | Data publicării: 17:35 22 Ian 2026

Vicepreşedintele PE, mesaj pentru George Simion: Să-ți stea în gât tortul ăla! Poate era Dobrogea în locul Groenlandei
Autor: Doinița Manic

george simion in timp ce taie tortul cu Groenlanda Imagine cu George Simion, președintele AUR, în timp ce taie tortul cu Groenlanda. Foto: Captură Mark Naughton

Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă i-a transmis un mesaj acid președintelui AUR George Simion, după acesta, aflat în SUA, a tăiat un tort în forma hărții Groenlandei sub drapel american.

George Simion, președintele AUR, aflat în SUA în aceste zile, a fost surprins în timp ce tăia un tort în forma hărții Groenlandei sub drapel american, în cadrul unui eveniment organizat de republicanii americani.

VEZI ȘI: Ce spun republicanii care au tăiat tortul cu harta Groenlandei alături de George Simion

Gestul său a atras un val de critici din partea mai multor oficiali ai statului român. Cu o reacție a venit și vicepreşedintele Parlamentului European, Nicu Ştefănuţă, care i-a transmis un mesaj acid lui George Simion.

Vicepreşedintele Parlamentului European: Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei 

"George Simion, am un mesaj pentru tine: Să îți stea în gât tortul ăla. Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei și cineva îți cerea acel teritoriu pentru că noi suntem parte dintr-o familie și când ești parte dintr-o familie, ai grijă de nevoile celor din familia ta.

Dacă unul dintre fembrii familiei este atacat, nu râzi la lucruri serioase pentru că data viitoare poate că ești tu la rând, așa că să îți stea în gât tortul ăla", a spus vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă, într-un story postat pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: Orban, după gestul lui Simion din SUA: Ce suveranist sărbătorește călcarea în picioare a suveranității altui stat?

Vicepreşedintele PE, mesaj pentru George Simion: Să-ți stea în gât tortul ăla! Poate era Dobrogea în locul Groenlandei

Imagine cu vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă care îi transmite un mesaj lui George Simion. Sursa foto: captură video Facebook

george simion
aur
sua
groenlanda
nicu stefanuta
parlamentul european
