Orban, după gestul lui Simion din SUA: Ce suveranist sărbătorește călcarea în picioare a suveranității altui stat?

Prezent în SUA, liderul AUR, George Simion a fost invitat de Anna Paulina Luna, membră a Congresului Statelor Unite, să taie un tort realizat în forma hărții Groenlandei sub drapel american.

Gestul său nu a trecut neobservat în țară, fiind considerat în contradicție cu viziunile sale suveraniste, promovate în România.

”Unii dintre liderii politici dâmbovițeni nu au înțeles că s-a dus vremea când primeai firmanul domnesc pupând papucul sultanului. Măcar Dragnea a reușit să facă pe chelnerul la masa lui Donald Trump. Simion, oricât s-a gudurat cerșind puțină atenție, nu a reușit să joace rolul de chelner decât la masa câtorva congresmeni puțin cunoscuți.

P.S. Ce suveranist este acela care sărbătorește călcarea în picioare a suveranității altui stat?” a ridicat problema liberalul Ludovic Orban, fost consilier prezidențial.

În ciuda mesajelor confuze pe care le transmite George Simion, un sondaj dat publicității astăzi plasează AUR ca fiind primul partid în intenție de vot la alegerile parlamentare - peste 40%. Pentru a înțelege mai exact ce înseamnă asta, ne uităm la partidul de pe al doilea loc, în acest caz PSD, care are o intenție de vot la mai puțin de jumătate față de AUR - 18%.

