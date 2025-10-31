Grindeanu vrea "marea unificare" a PSD: Foștii lideri chemați la Congres. Năstase a confirmat prezența

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, într-o intervenție la organizația din Hunedoara, că are în plan să cheme la masa Congresului foștii președinți ai partidului, ca prim pas spre refacerea legăturilor interne. Grindeanu a spus că a purtat convorbiri cu Adrian Năstase și Mircea Geoană, iar Năstase i-a confirmat deja prezența.

Grindeanu a explicat că își propune ca partidul să meargă, după Congres, pe trei direcţii principale, prima fiind reunificarea forțelor interne. „Voi aici, la Hunedoara, ca și la Caraș, sunteți o echipă. Faptul că sunteți o echipă a dus la câștigarea alegerilor în 2016, 2020 și 2024 și poate să ne asigure succesul și în 2028”, a spus el, subliniind importanța coeziunii la nivel local pentru rezultate naționale.

Marcel Ciolacu, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea...toți în lista de reunificare a PSD

Sorin Grindeanu a precizat că intenționează să readucă în partid experiența și competența celor care au avut roluri importante în trecut, indiferent de motivațiile pentru care au plecat. „Astăzi, când ne uităm la nivel central, ne dăm seama că singurul fost preşedinte PSD care mai e membru PSD e Marcel Ciolacu, restul, niciunul nu mai e membru PSD. Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea şi aşa mai departe. Asta-i doar un exemplu la nivel macro. Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, pe toți cei care au contribuit, fie bine, fie mai puțin bine, dar au încercat să facă bine, nu reușim să construim pe baze solide pentru viitor”, a argumentat el, potrivit News.ro.

El a adăugat că o altă direcție pe care o urmărește este consolidarea unui Consiliu Național activ, capabil să genereze politici publice și să fie o sursă constantă de resurse umane calificate. „Noi am avut în trecut un Consiliu Național care formula politici publice pentru țară și era un izvor de resurse umane. Atunci când PSD-ul guverna, PSD-ul avea oameni pregătiţi, nu unu, nu doi, trei, patru, cinci, pentru fiecare post de ministru. Trebuie să reîncepem aceste lucruri, Consiliul Naţional trebuie să reînceapă să lucreze şi partidul şi din punct de vedere organizaţional trebuie să devină un şantier. Dar ceea ce trebuie să ne conducă este de fapt reapropierea de oameni”, a explicat Grindeanu.

"Îmi doresc ca PSD să revină la forța care l-a definit în ultimele 35 de ani"

Grindeanu a atras atenția că încercarea unor lideri de a-și construi o imagine diferită de realitate, pentru a părea „mai frumoși” în ochii unor critici sau adversari, i-a costat pe social-democrați în confruntările electorale.

„Faptul că au încercat să fie altceva decât sunt cu adevărat, i-a dus să piardă alegeri. Eu, cu echipa pe care o vom avea la congres, îmi doresc ca PSD să revină la forța care l-a definit în ultimele 35 de ani: legătura cu oamenii. Forța noastră a fost întotdeauna dată de proximitatea cu cetățenii și asta trebuie să rămână motorul principal al partidului”, a concluzionat Grindeanu.

