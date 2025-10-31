Sorin Grindeanu: Nimeni nu e de neînlocuit

Retragerea batalionului american din România agită apele în coaliția de guvernare. Dacă în PNL și USR este tăcere, PSD nu face niciun pas în spate în reacții și insistă ca guvernanții să vină cu explicații în fața românilor.

Astăzi, la Timișoara, Sorin Grindeanu a remarcat că nu a văzut nicio reacție din partea miniștrilor responsabili sau a premierului Ilie Bolojan. El afirmă că românii trebuie să știe în ce situație se află, ca securitate națională, și care sunt planurile de viitor.

Despre Ilie Bolojan, liderul PSD afirmă că suntem într-o Românie în care trebuie să guvernezi pentru oameni și să fii eficient, punctând că eficiența fără empatie nu e ceva uman, cum nici empatia fără eficientă nu dă rezultate.

Guvernarea, de la prietenia Nicu - Marcel, la o relație complicată

”Nu e nimeni de neînlocuit, şi nu e nimeni trecut expres acolo cu nume şi prenume. Deocamdată suntem parteneri în această coaliţie. Nu suntem parteneri comozi, e adevărat. Suntem parteneri care spunem de fiecare dată când ceva nu funcţionează. Eu nu cred că românii se aşteaptă de la noi să spunem că nu avem niciun fel de probleme când se dă o ordonanţă de tipul Ordonanţa 52, care a blocat România, atât la nivel local, cât şi la nivel central. Nu cred că românii aşteaptă să aplaudăm asemenea prostii. Nu cred că românii aşteaptă de la noi, PSD, să fim de acord şi să nu încercăm să reparăm acel CASS aberant pus pentru mame, pentru veteranii de război, pentru foştii deţinuţi politici. Eu nu cred că asta aşteaptă românii de la noi. Loialitatea nu înseamnă tăcere. De fiecare dată când ai politici publice pe care vrei să le faci în cadrul unei coaliţii, dacă eşti de bună credinţă, spui direct ce e bine, ce nu e bine. Dar nu eşti pe post de yes-man într-o coaliţie. Cine îşi doreşte ca PSD să fie aşa, se înşală, nu ar fi normal să fim parteneri doar de faţadă. Noi înţelegem acest parteneriat şi cu bune şi cu rele. Şi când avem ceva de spus, spunem", a declarat Sorin Grindeanu, conform Agerpres.