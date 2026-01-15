€ 5.0891
DCNews Stiri PNL marchează 36 de ani de la întoarcerea pe scena politică
Data publicării: 12:15 15 Ian 2026

PNL marchează 36 de ani de la întoarcerea pe scena politică
Autor: Tiberiu Vasile

PNL marchează 36 de ani de la întoarcerea pe scena politică Sursa Foto: Dan Motreanu Facebook

Europarlamentarul Dan Motreanu a marcat într-o postare aniversarea a 36 de ani de la reînregistrarea Partidului Național Liberal, amintind contribuția PNL la modernizarea României.

 

Europarlamentarul Dan Motreanu a postat un mesaj cu prilejul aniversării reînregistrării Partidului Național Liberal, amintind rolul istoric al PNL în modernizarea României, susținerea valorilor liberale, integrarea în NATO și Uniunea Europeană și realizările guvernărilor liberale de după 1990.

PNL s-a reînregistrat ca partid pe 15 ianuarie 1990

"Partidul Național Liberal s-a reînregistrat ca partid politic pe 15 ianuarie 1990, după ce în 1947 își întrerupsese activitatea din cauza desfiinţării pluralismului politic de către regimul comunist.

PNL a propus românilor un set de valori validat în întreaga sa istorie: patriotismul luminat, modernizarea României, sprijinirea liberei inițiative, apărarea libertății, alianța țării noastre cu statele democratice, apartenența la Europa. 

PNL a fost primul partid care a militat, după 1990, pentru intrarea României în NATO și Comunitatea Economică Europeană. De altfel, aderarea României la UE a avut loc în timpul unei guvernări liberale. De când am aderat la UE și până în prezent, România si-a consolidat democrația și am primit de trei ori mai multe fonduri față de contribuția la UE. 

Schimbări majore aduse de liberali după 1990

Guvernările PNL de după 1990 au adus pentru români schimbări majore în bine, fie că vorbim de apărarea democrației, de scăderea fiscalității prin introducerea cotei unice sau de măsurile luate pentru stimularea economiei. Numeroase localități s-au dezvolat având o administrație liberală. 

În vara anului trecut, Congresul PNL a aprobat documentul programatic ”Modernizare cu Rădăcini” pe care l-am prezentat în fața colegilor liberali. Partidul Național Liberal își reafirmă identitatea doctrinară, articulând o viziune care sintetizează valorile liberalismului clasic cu principiile conservatorismului modern.

Avem misiunea să apărăm aceste valori, în fața asaltului unor lideri populiști care recurg la agresivitate, vin cu mesaje anti-occidentale, propun o economie autarhică, disprețuiesc regulile democratice și contestă apartenența României la UE și NATO. PNL trebuie să îi reprezinte pe românii care susțin rămânerea României în UE și NATO.

PNL trebuie să continue să facă marile reforme pentru România. PNL susține reducerea cheltuielilor statului, reducerea si simplificarea birocrației, stimularea inițiativei private, accelerarea industrializării României, creșterea investițiilor, atragerea de fonduri europene, reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile țării", a afirmat Dan Motreanu.

