Delegația română S&D impune sănătatea ca prioritate în bugetul UE 2026. Amendamentele susținute de europarlamentarii PSD vor aduce beneficii directe pentru România

Advertorial susținut de Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D):

Amendamentele europarlamentarilor PSD din grupul S&D au fost deja adoptate și se vor regăsi în viitorul buget al Uniunii Europene pentru 2026.

Poziția delegației române din S&D este clară: sănătatea trebuie să fie un pilon solid al investițiilor europene, un domeniu care să contribuie nu doar la prevenție și îngrijire medicală, ci și la inovare, locuri de muncă și consolidarea suveranității economice. Prin aceste amendamente, delegația română S&D subliniază că bugetul UE trebuie să răspundă concret nevoilor cetățenilor și provocărilor specifice României, nu doar să fie un instrument tehnic sau teoretic.

Astfel, amendamentele adoptate urmăresc consolidarea sistemului de sănătate european și sprijină în mod direct domeniile critice pentru România:

1. Creșterea bugetului EU4Health

Majorarea substanțială a acestui program permite alocarea de resurse suplimentare pentru accesul la medicamente, dispozitive medicale și programe de prevenție. România, unde infrastructura medicală și accesul la tratamente rămân inegale, va beneficia astfel de fonduri care pot reduce decalajele față de alte state membre.

2. Finanțare pentru tratamente inovatoare și sănătatea mintală a tinerilor

Amendamentele vizează bolile cardiovasculare, cancerul, bolile rare și afecțiunile pediatrice, incluzând în premieră sănătatea mintală a tinerilor. Pentru România, acestea reprezintă un sprijin esențial pentru a completa deficitul de resurse în domeniul sănătății mintale și pentru a dezvolta programe inovatoare de prevenție și tratament.

3. Facilități europene pentru infrastructură și soluții digitale

Delegația română din S&D a insistat pe crearea unei facilități dedicate investițiilor în infrastructura medicală și în soluții digitale. Pentru România, aceasta poate însemna modernizarea spitalelor, implementarea telemedicinei și integrarea tehnologiilor avansate în zonele rurale și izolate.

4. Bugete pentru sănătatea mintală în școli și comunități

Alocările dedicate elevilor și comunităților vulnerabile oferă României oportunitatea de a sprijini tinerii în mod concret, prin psihologi școlari, programe educative și intervenții comunitare.

5. Investiții transparente și orientate spre rezultate

Fondurile europene vor fi utilizate în mod transparent și eficient, cu obiective măsurabile, inclusiv pentru digitalizare, telemedicină, screening și modernizarea serviciilor medicale. România poate astfel să crească calitatea serviciilor și să accelereze absorbția fondurilor UE în sănătate.

Adoptarea amendamentelor eurodeputaților PSD nu doar că poziționează sănătatea în centrul politicii europene, ci oferă și avantaje concrete pentru sistemul de sănătate din România, respectiv: reducerea inegalităților teritoriale și acces mai uniform la tratamente, infrastructură modernizată și digitalizată, sprijin pentru sănătatea mintală și programe comunitare pentru tineri, finanțare pentru tratamente inovatoare și boli rare sau creșterea încrederii cetățenilor în proiectul european prin transparență și rezultate măsurabile.

Prin aceste amendamente, delegația română din grupul S&D demonstrează că poate influența prioritățile bugetare europene și că sănătatea nu mai este un capitol secundar, ci un domeniu strategic cu impact economic și social major.

România, prin vocea social-democraților, devine astfel un actor implicat și activ în conturarea politicilor europene, care trebuie să urmărească întotdeauna interesele propriilor cetățeni.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro