Data actualizării: 16:05 06 Oct 2025 | Data publicării: 15:19 06 Oct 2025

PSD anunță că e de acord cu reducerea a 30% din posturile din administrația locală
Autor: Iulia Horovei

reducere posturi foto ilustrativ pixabay
 

PSD a venit cu o serie de propuneri privind planul Guvernului Bolojan de a reduce cheltuielile din administrația locală.

Primărița municipiului Craiova a anunțat, luni, deciziile luate de PSD privind proiectul legat de reducerea cheltuielilor din primării. 

„Am discutat în conducerea partidului, ne-am consultat și cu colegii noștri primari, cu președinții de consilii județene. A fost foarte bine că am blocat acest pachet în momentul în care se discuta despre o reducere cu 45% a numărului de posturi, pentru că asta ar fi însemnat blocarea administrației publice locale. S-a pornit de la premise și cifre greșite. Se știa că sunt 330.000 de oameni în administrație, dar sunt 125.000 (...)

Reducerea cu 30% a posturilor, dar nu mai mult de 20% din cele ocupate

Am venit cu niște variante: suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul total de posturi ocupate. De ce spunem asta? Pentru că sunt, la ora actuală, stabilite în legislație niște praguri. Nu sunt cele mai fericit alese. Am dat exemplu, de fiecare dată, cu o primărie care are 200.000 de locuitori vs. una cu aproape 400.000. Conform legii, trebuie să aibă același număr de funcționari publici. Din această cauză, am introdus acest prag de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate.

Opțiunea de reducere cu 10% a cheltuielilor locale

Am solicitat să existe, totuși, o autonomie locală, așa cum este prevăzută și de Constituția României. Să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite, primarilor sau președinților de consilii județene să aibă și o a doua opțiune: reducerea cu 10% a bugetului de cheltuieli de salarizare. Practic, dacă ei sunt în imposibilitatea de a face reducerea de personal, totuși să contribuie prin această reducere cu 10% a cheltuielilor de personal. Primăriile nu seamănă între ele.

PSD vrea reduceri de personal și la centru

(...) Am cerut ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală, nu doar în cea locală. În acest pachet vrem să se discute și despre un procent - de măcar 10% - de reducere de personal din administrația publică centrală. Dacă în cea locală, anul trecut, a mai fost o reducere de 10%, în cea centrală, de ani de zile, nu s-a făcut niciun fel de reducere - dar nici măcar o viziune de structurare a cheltuielilor de personal”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, luni.

