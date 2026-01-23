Avionul prezidențial. Lista celor 24 de dotări, făcută de pilotul Cezar Osiceanu. Paralelă cu Trump

”Scandalul Paris și acum Davos în care reprezentanții României s-au dus cu Spartanul crezând ca vor fi la fel ca anticii spartani a arătat din nou, dar și mai acut, problema avionului prezidențial dar și problemele ce decurg din lipsa lui.

Am arătat la momentul Paris o mare parte din problemele legate de achiziția unui astfel de avion, care ar trebui să fie dublat de un al doilea ca să poată fi utilizat ca avion de rezervă, așa după cum a făcut și Donald Trump în drumul lui spre Davos.

Air Force One

Pentru cine nu știe, Air Force One marca Boeing 747, echipat cu patru motoare, la o oră după decolare, a întâmpinat o problemă tehnică suficient de mare încât piloții să ia decizia reîntoarcerii la aeroportul de decolare și apoi tehnicienii să constate necesitatea schimbării avionului.

Cum nici Trump nu are în acest moment un avion de rezervă de același tip a trebuit să ia spre Davos un avion Boeing 757 bimotor de capacitate mai mică.

Trump este, pe bună dreptate, teribil de furios pe Boeing pentru că, încă din timpul primului său mandat, a semnat contractul pentru înlocuirea flotei prezidențiale de Boeing 747 formată din 2 avioane dedicate președintelui și alte 2 pentru personal și echipamente.

Și Boeing-ul controlat apoi de democrații lui Biden a reușit să nu livreze nici astăzi avioanele promise și mai ales plătite de Trump.

Ca de obicei, în stilul său caracteristic, Trump a amenințat că va schimba furnizorul și Boeing, care nu mai produce demult modelul Boeing 747, i-a dat ca termen de livrare a primului avion abia după terminarea actualului mandat.

Așa că Trump a decis să accepte cadoul Qatarului, adică un avion Boeing 747 seria 8, pe care, la terminarea mandatului, conform legii, îl va dona Administrației Federale a USA. Doar că avionul cadou trebuie verificat, amenajat în plus, așa că mai durează până se va putea folosi de el Trump.

Ro Force One

Dacă Ceaușescu avea două Boeing-uri 707, amenajate special, după distrugerea primului la Otopeni în timpul unui zbor de antrenament premergător unei deplasări a lui Iliescu și vânzarea celui de al doilea, după ce fusese reparat și modernizat, pe bani mai puțini decât costase reparația, de atunci încoace, nu mai există așa ceva pentru Președinția României.

Avionul folosit de Nicușor Dan cu predilecție este un avion militar destinat transportului de trupe, răniți, muniție și armament, bimotor, cu o rază de acțiune mică spre medie (când este gol), cu un plafon de înălțime redus care îl face să dea nas în nas cu fenomenele meteo în loc să le evite prin urcarea la niveluri de zbor superioare - dar atâta poate el deoarece pentru așa ceva a fost proiectat și construit.

Ca o nota bene avionul poate face tonou ca figura acrobatică (nu și looping), dar mă îndoiesc că vreun președinte ar dori să fie la bord în timpul unei astfel de manevre!

Evident că firma producătoare ALENIA și-a pus, în portofoliul de marketing și reclamă, performanța lui Nicușor Dan de a-l folosi ca avion prezidențial, dar nu crede nimeni că vreun șef de stat va cumpăra așa ceva!

Așa ca aș îndrăzni să vă rog să facem împreună o configurare demnă de un avion prezidențial bifând câteva condiții minime pentru un astfel de avion. Astfel încât vă rog să răspundeți cu Da sau Nu la fiecare dintre propuneri pentru ca la sfârșit să putem trage linie și observa viitoarea configurație a avionului prezidențial special aleasă de către cetățenii plătitori de taxe și impozite dornici să fie corect reprezentați la acest nivel.

Ca atare, sunteți de acord cu existența la bordul avionului prezidențial a:

1. unei tărgi pentru transportul unei persoane? Da/Nu

2. doua băi echipate cu duș? Da/Nu

3. 9 toalete? Da/Nu

4. unui dormitor matrimonial? Da/Nu

5. unui dormitor pentru oaspeți? Da/Nu

6. unui salon privat ? Da/Nu

7. unui birou? Da/Nu

8. unei zone de relaxare cu echipamente de sport și masaj? Da/Nu

9. unei zone pentru odihna echipajului? Da/Nu

10. unui sistem de alimentare în aer? Da/Nu

11. unor sisteme audio-video? Da/Nu

12. unor sisteme de conectivitate prin satelit? Da/Nu

13. unui număr de 12 însoțitori de bord? Da/Nu

14. unui număr de 4-5 piloți? Da/Nu

15. unor Sisteme de apărare antirachetă? Da/Nu

16. unei truse medicale care să poată permite intervenții chirurgicale de urgență? Da/Nu

17. unei echipe medicale de minim 2 medici și 4 asistente? Da/Nu

18. unei echipe tehnice de 6 membri? Da/Nu

19. două bucătării și trei bucătari? Da/Nu

20. patru vitrine frigorifice special concepute pentru avioane? Da/Nu

21. trei lifturi de acces? Da/Nu

22. unui motor auxiliar APU (de exemplu avioanele Boeing 707 nu aveau un astfel de motor)? Acest motor servește la sol pentru condiționare și ca sursă de curent electric, reducând consumul, zgomotul, uzura motoarelor principale, etc Da/Nu

23. unui sistem ce permite decolarea de pe piste scurte? Da/Nu

24. scaunelor din zonele pasagerilor cu înclinare până la 60 de grade și îmbrăcate în piele? Da/Nu” a scris pilotul Cezar Osiceanu.