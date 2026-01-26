Miza legilor AI. Coldea explică noul front al securității

Declarațiile au fost făcute la Davos, în cadrul unui eveniment internațional la care a participat și Eric Trump, unul dintre fiii lui Donald Trump. Florian Coldea a fost speaker în panelul ”Conectivitate geopolitică sigură: punți Europa–Orientul Mijlociu pentru o protecție comună”, alături de Evangelos Apostolakis, membru al Parlamentului elen și fost ministru al Apărării al Greciei. Florian Coldea a participat la panel în calitate de speaker invitat, fără a plăti vreun bilet de participare.

În sesiunea de întrebări, cei doi au răspuns întrebărilor din public.

Cum ne pregătim pentru legile AI?

Discuțiile s-au concentrat pe provocările de securitate generate de noile tehnologii, în special inteligența artificială, dar și pe modul în care societatea poate deveni partener al statului în gestionarea riscurilor globale.

„Cum pot fi oamenii parteneri cu guvernele în problemele care țin de securitate?”, a fost una dintre întrebările din sală.

„Când cineva dorește să creeze sau să înceapă realizarea acestei conectivități trebuie să fie în contact, probabil, cu companii sau persoane implicate și care sunt profesioniști în acest proiect, deoarece acesta nu este un lucru care poate fi realizat de o singură persoană sau de o singură națiune. Este un domeniu în care inteligența artificială va juca un rol minor, așa cum am văzut și aici. Majoritatea discuțiilor de până acum s-au concentrat asupra inteligenței artificiale și este în afara oricărei îndoieli că aceasta este foarte utilă. Așadar, dacă vorbim despre democratizare sau nu, este ceva ce trebuie analizat din perspectiva modului în care va fi implementat, dar acesta este drumul de urmat”, a zis Evangelos Apostolakis, fost ministru al Apărării al Greciei.

„Publicul joacă un rol major în toate aceste schimbări. În primul rând, mediul de afaceri are un rol foarte important în dialogul cu statul privind condițiile necesare desfășurării activităților economice, dar și ONG-urile, în special cele din domeniul juridic, sunt actori-cheie. Atunci când parlamentele au dezbateri majore despre rolul serviciilor sau despre adoptarea unor noi legi, ONG-urile joacă un rol semnificativ.

Acestea pot apela oricând la mass-media, iar fără îndoială mass-media poate ridica îngrijorări și poate exprima vocea publicului. Prin urmare, există numeroase modalități de a interacționa cu și de a reflecta opinia publică. Vă mulțumesc”, a zis Florian Coldea.

„Mass-media modelează discursul public și menține ambiția. De aceea, mass-media este extrem de importantă: Aproape orice inovație începe și se răspândește prin intermediul canalelor media. În același timp, inteligența artificială reprezintă un element-cheie în acest moment, iar ONG-urile implicate în acest domeniu sunt foarte utile în propunerea de soluții”, a zis Evangelos Apostolakis, fost ministru al Apărării al Greciei.

Un tânăr care lucrează în domeniul AI pe zona de apărare a întrebat care sunt partenerii principali în această luptă?

„Atunci când cineva are o idee sau planifică un proiect, caută de obicei persoane capabile, interesate și dispuse să contribuie cu ideile lor. Consider că această abordare este esențială în toate privințele. Altfel, conectivitatea pur și simplu nu poate fi realizată.

La fel ca în cazul tuturor corporațiilor și al tuturor proiectelor care urmăresc să producă rezultate, există un proces clar, iar, foarte probabil, acesta este drumul de urmat”, a zis Evangelos Apostolakis, fost ministru al Apărării al Greciei.

„Sunt pe deplin de acord. Această întrebare specifică a fost abordată într-un subiect discutat ieri, cred, despre inteligența artificială și impactul acesteia, precum și despre modul în care ar trebui analizată”, a zis Florian Coldea.

Florian Coldea a făcut câteva referiri din perspectiva serviciilor de informații și de securitate, la situația actuală

Florina Coldea a spus că, chiar și în prezența unui leadership solid și a unei diplomații eficiente, securitatea rămâne un element central în luarea deciziilor inteligente.

„Ne aflăm acum într-un punct de cotitură. Suntem martorii unei rupturi, unei discontinuități a vechii ordini, în care zilele bune au apus, iar noile zile ne confruntă cu realități brutale pe care trebuie să le gestionăm. Acest lucru creează un nivel ridicat de incertitudine, care este desigur corelat cu probleme precum preocupările ce constituie o premisă pentru vulnerabilități, riscuri și, de ce nu, amenințări. Marile puteri nu se mai simt constrânse de aproape nimic și fac ceea ce doresc”, a zis Florian Coldea într-un dialog cu Evangelos Apostolakis, membru al Parlamentului Elen, fost Ministru al Apărării Naționale din Grecia.

„Este, într-adevăr întrebarea de un milion de dolari. Ce pot spune este că există instituții care se ocupă de acest tip de probleme complexe. Chiar le plac aceste tipuri de probleme complexe. Acestea sunt serviciile de securitate și informații. Din perspectiva mea, ele vor juca un rol major pe termen scurt și în viitor în ceea ce se întâmplă. Ele vor face parte din proces, din perspectiva factorilor de decizie. În ciuda unui leadership bun și a unei diplomații eficiente, securitatea va juca un rol major în crearea unor decizii inteligente. Statele doresc, și sunt, de fapt, obligate, să adopte o abordare inteligentă în această situație extrem de complexă, în care, apropo, conectivitatea, ca premisă a unui parteneriat credibil, va juca un rol major.



Cu cine să ne conectăm, cum să menținem această conectivitate, cum să o protejăm și să o consolidăm, toate acestea fac parte din domeniul securității. Așadar, ne confruntăm cu o situație foarte complexă pe care trebuie să o gestionăm. România, fiind la granița NATO și a UE, se confruntă cu numeroase provocări de-a lungul anilor, legate de marele nostru vecin, Rusia, și am fost obligați să găsim modalități de a ne conecta cu alții, cu partenerii din regiune.



Și nu doar atât, ci am jucat și un rol important de-a lungul istoriei în conectarea palestinienilor în procesul de pace din Orientul Mijlociu cu alți parteneri. În acest sens, s-a dovedit că există întotdeauna soluții. Desigur, acest lucru necesită servicii bune sau lideri inteligenți și competenți care să înțeleagă pe deplin situația și să acționeze”, a zis Florian Coldea.

Problema este cum transformăm leadershipul bun, diplomația și serviciile de informații în acțiuni pozitive concrete



Fostul prim- adjunct SRI a zis că problema este cum transformăm leadershipul bun, diplomația și serviciile de informații în acțiuni pozitive concrete. Noi, ca fiecare țară din zona Mării Mediterane, trebuie să acționăm corespunzător, deoarece suntem direct afectați de situațiile de acolo.



Suntem conectați prin coridoare energetice, hub-uri de transport, rute maritime către diferite hub-uri digitale. Toate acestea fac parte din infrastructura critică. Serviciile au, ca parte a misiunii lor, protejarea acestei infrastructuri critice. Și ar trebui să facă acest lucru proactiv, în sensul prevenirii problemelor, mai degrabă decât al gestionării lor ulterioare. Dar trebuie să fie pregătite și să gestioneze crizele, nu doar să le prevină. Ce înseamnă asta exact în termeni democratici? Este nevoie să-și regândească misiunile, a mai zis Florian Coldea.

