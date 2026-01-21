Siegfried Mureșan: Europarlamentarii români  din  grupul PPE, decizie în ceea ce privește acordul cu Mercosur

'Noi, europarlamentarii Partidului Național Liberal, împreună cu colegii de la UDMR, europarlamentarii PPE România ne-am ocupat serios de acest subiect, am luptat pentru drepturile fermierilor în ultima jumătate de an și trebuie spus că situația fermierilor în ultima jumătate de an s-a schimbat fundamental. Am obținut pentru ei 47 de miliarde de euro în plus în negocierile pe buget, 45 de miliarde de euro în plus în negocierile pe Mecosur, această clauză de salvgardare pe Mecosur și un pachet mare de debirocratizare în sectorul agricol', a spus Mureșan într-un briefing de presă susținut cu circa o oră înaintea votului asupra celor două rezoluții pe această temă.

'Noi am discutat amplu între europarlamentarii PNL, PPE România despre acest subiect, am discutat cu fermieri, am discutat și cu alte ramuri ale economiei și poziția noastră este de a vota împotriva trimiterii la Curte. Credem că Parlamentul se poate exprima, trebuie să se exprime și trebuie dat votul pentru ratificarea finală. Deci noi nu ne vom deroba de responsabilitate și nu vom solicita trimiterea la Curte. Este ceva ce Viktor Orban face, e comportament specific lui Viktor Orban, obstrucționist. Noi suntem un partid mare, serios, proeuropean, ne asumăm răspunderea', a mai spus Mureșan, care este președinte al grupului PPE în PE, referindu-se la premierul Ungariei.

El nu a dorit să comenteze campania din ultimele zile a eurodeputaților francezi de a influența votul colegilor români în sensul aprobării trimiterii acordului cu Mercosur la CJUE, dar a spus că de la începutul acestei săptămâni 'opiniile parlamentarilor au fost destul de bine fixate, au fost variații doar mici ale comportamentului de vot', potrivit Agerpres.