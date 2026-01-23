 Nicușor Dan: Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni

'Eu cred că mandatul (...) pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcție pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România și cred că fiecare din partidele care își asumă această direcție au responsabilitate față de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez', a arătat el, în cadrul unei conferințe de presă, la finalul Consiliului European informal de la Bruxelles.

Șeful statului a subliniat că există o preocupare privind stabilitatea țării.

'Ceea ce pot să spun în momentul de față este că observ la fiecare din aceste partide dorința, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare. Într-adevăr, față de acum șapte-opt luni, când vorbeam acum șapte-opt luni cu reprezentanții mediului financiar, firme, fonduri de investiții care au împrumutat România. acum șapte-opt luni frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată să iasă.

Acum, în momentul ăsta, nu mai au această frică, cumva fiscal România s-a stabilizat. În schimb există, primesc întrebarea asta, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate. Deci coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni, dar sunt optimist că, cu responsabilitate o să continue', a afirmat președintele, precizează Agerpres.