Sfatul lui Adrian Zuckerman pentru Nicușor Dan: Vezi care e planul pentru România, nu te duce să faci ce crezi că le place americanilor!
Data actualizării: 23:13 22 Ian 2026 | Data publicării: 22:34 22 Ian 2026

Sfatul lui Adrian Zuckerman pentru Nicușor Dan: Vezi care e planul pentru România, nu te duce să faci ce crezi că le place americanilor!
Autor: Doinița Manic

Președintele României, Nicușor Dan Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Excelența Sa Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București, a venit cu un sfat pentru președintele României, Nicușor Dan.

Excelența Sa Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București, spune că este "foarte bine" că Nicușor Dan nu a mers la Davos pentru a semna Carta Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump și că România a decis să analizeze mai întâi această propunere venită de la președintele SUA, pentru a înțelege exact despre ce este vorba de fapt.

Împotriva cui vrea să lupte Donald Trump?

"Trebuie să spunem trei lucruri. Nu înțeleg ce este acest plan de pace. Numărul doi, cu Groenlanda - președintele Trump a spus că face acest „Golden Dome”, o idee bună. A spus și că protejează America și alte părți ale lumii împotriva oamenilor răi care atacă. Cine sunt oamenii răi? Mă gândesc la doi - Iranul e aproape căpășit. Cine a rămas în axa răului?

Rusia și China, și îl invită pe rus să fie la acest Consiliu pentru Pace, eu nu înțeleg lucrul acesta și eu nu îi înțeleg pe oamenii din jurul lui Trump care spun că s-au întâlnit cu Putin, că a fost o întâlnire foarte bună, că e un om bun, de credință... Cum poți să spui asta? Dacă ăștia chiar cred acest lucru, pentru mine e altă realitate. Putin nu e un om bun, e un criminal. Zelenski este Churchill al lumii moderne, dacă a salvat democrația în Ucraina, încearcă să salveze democrația în restul lumii... și trebuie sprijinit la orice cost. Oamenii care cred altfel fac o mare greșeală.

"Nu putem vinde sau cumpăra democrația"

Și ultimul lucru pe care vreau să îl spun, ăștia care vor o altă Ialta, o altă sferă de influență... și mulți spun că actuala Administrație Trump e una tranzacțională, democrația nu e un lucru tranzacțional. Nu putem vinde sau cumpăra democrația.

Democrația, odată pierdută - așa cum s-a văzut și în România, s-a văzut în toate țările care au fost subjugate de comuniști - e foarte greu să scapi și durează zeci de ani", a spus Adrian Zuckerman.

Sfatul lui Adrian Zuckerman pentru Nicușor Dan

Ulterior, Adrian Zuckerman a venit și cu un sfat pentru președintele României, Nicușor Dan, în contextul în care acesta trebuie să ia o decizie în ceea ce privește aderarea României la Consiliul pentru Pace al lui Trump.

"Așa că, în opinia mea, dacă eu l-aș sfătui pe președintele Nicușor Dan, eu aș spune: Vezi care e planul pentru România, nu te duce să faci ce crezi că le place americanilor, fă ce crezi că e bine pentru România. Dezvoltă economia, fă armata mai bună, fă alianțele care trebuie și mergi înainte", a mai spus Adrian Zuckerman.

Întrebat dacă România ar trebui într-un final să adere sau nu la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, Adrian Zuckerman a spus: "Poate că da... Eu nu înțeleg  ce e. Face pace și discută pentru Gaza, pentru Orientul Mijlociu, e mai mult decât asta? Care sunt regulile? Cine spune ce? Doar să fii membru dintr-un comitet... Eu nu înțeleg. De asta cred că nu trebuie să-i spui "nu", nici "da", trebuie să te uiți și să analizezi".

