Primul mesaj transmis de Nicușor Dan, aflat la reuniunea extraordinară a Consiliului European

Liderii europeni se întâlnesc astăzi, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului European. Prezent în Belgia, Nicușor Dan a oferit câteva declarații înainte de întâlnirea cu ceilalți reprezentanți ai statelor membre UE. Pe masa discuțiilor se află problema Groenlandei, războiul din Ucraina, dar și tema taxelor vamale americane, ca urmare a amenințărilor recente ale președintelui american Donald Trump.

De asemenea, Nicușor Dan a spus că este posibil să se discute și despre acordul UE cu statele Mercosur.

Nicușor Dan: „Avem nevoie de această relație transatlantică”

„În primul rând, e un Consiliu European informal, care are ca obiect relația transatlantică. Și asta are mai multe componente. Cum intuiți, Groenlanda, tarife (n.r. taxe vamale americane), Ucraina - foarte important, posibil să discutăm și despre Mercosur.

Mesajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa și România, și că e foarte bine că, așa cum anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat. Și am revenit în parametri normali.

Poziția României este că, pe de o parte, evident că suveranitatea este ceva important ce ține de Dreptul Internațional și, pe de altă parte, orice chestiuni care țin de apărare, care sunt legitime, trebuie purtate prin dialog, mai ales în contextul în care e vorba de două țări NATO (n.r. SUA și Danemarca)”, a spus președintele Nicușor Dan, joi seară, la Bruxelles.

Unirea României cu Republica Moldova

El a fost întrebat și despre cele mai recente dezbateri de pe ambele maluri ale Prutului, după declarațiile făcute de președinta Maia Sandu privind unirea României cu Republica Moldova. Nicușor Dan a spus că România va lua în calcul serios această temă „în momentul în care o majoritate din Republica Moldova va dori asta. În acest moment, nu suntem acolo”.

România și Consiliul pentru Pace

Întrebat despre dorința lui Trump privind crearea unui Consiliu pentru Pace, Nicușor Dan a spus: „O să discutăm după, mai în detaliu, toate lucrurile astea. Vă dați seama că nu e vorba de o chestiune simplă, e vorba de o Cartă care angajează statul român într-o chestiune internațională și trebuie să fie făcută o analiză a raportului dintre drepturile și obligațiile care ar rezulta din această Cartă cu toate celelalte carte, Carta ONU, de exemplu, la care România este parte. Cam asta e”.

De asemenea, președintele a fost întrebat și despre declarațiile critice ale lui Zelenski la adresa Europei, de la Davos. Nicușor Dan a reiterat că „important este dialogul. Bineînțeles că dumneavoastră, media, sunteți foarte importanți, și declarațiile publice sunt, de asemenea, importante pentru opinia publică. Important este dialogul și, pentru moment, suntem într-o poziție de echilibru. Ne vedem după”.