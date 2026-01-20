Planul Ucrainei în război: Uciderea a 50.000 de ruși pe lună. Anunțul lui Fedorov, noul ministru al Apărării

Noul ministru al Apărării, Mykhailo Fedorov, a spus că are două priorități în noul său plan la conducerea ministerului, prima dintre acestea fiind „managementul”.

„Managementul trebuie construit în jurul celor capabili să atingă obiective definite. Dacă oamenii nu demonstrează rezultate măsurabile, nu pot rămâne în sistem”, a spus el.

Obiectivul Ucrainei de a ucide, lunar, 50.000 ruși

„Al doilea obiectiv strategic este de a ucide 50.000 de ruși pe lună”, a mai declarat ministrul ucrainean.

„Luna trecută, 35.000 au fost uciși; toate aceste pierderi sunt verificate pe video. Dacă ajungem la 50.000, vom vedea ce se întâmplă cu inamicul. Ei consideră oamenii ca pe o resursă, iar lipsurile sunt deja evidente”, a mai punctat el, potrivit Kyiv Independent.

Pierderi estimate în război

Moscova și Kievul își raportează rareori oficial propriile pierderi. Ucraina estimează că numărul total de victime ale Rusiei în timpul războiului la scară largă a depășit 1 milion de oameni.

În ciuda pierderilor mari, Rusia a reușit să înregistreze progrese pe frontul ucrainean, beneficiind de capacitatea de a înlocui soldații căzuți cu recruți noi. Proiectul ucrainean de cartografiere open-source DeepState a raportat că forțele rusești au ocupat 4.336 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în anul 2025, reprezentând mai puțin de 1% din țară.

La rândul său, Kievul s-a confruntat cu o lipsă din ce în ce mai gravă de personal, în special în rândul unităților de infanterie care dețin linia frontului. Într-un raport rar, Fedorov a declarat, pe 14 ianuarie, că două milioane de ucraineni sunt căutați după ce au evitat mobilizarea, iar alți 200.000 de soldați sunt dați dispăruți fără permisiune oficială (AWOL), în timp ce unitățile de infanterie continuă să lupte pentru a compensa pierderile.

La 17 ianuarie, Statul Major General al Ucrainei estimează că Rusia a pierdut 1.225.590 de soldați în Ucraina de la începutul războiului - 24 februarie 2022, inclusiv răniți, uciși și dispăruți. Cifrele sunt în mare măsură în conformitate cu estimările făcute de agențiile de informații occidentale.

Fedorov, numit recent ministru al Apărării

Parlamentul ucrainean l-a numit pe Fedorov ministru al Apărării pe 14 ianuarie. El a ocupat anterior funcția de viceprim-ministru și ministru al Transformării Digitale, înainte de a-l înlocui pe Șmîhal. Denîs Șmîhal a condus Ministerul Apărării mai puțin de șase luni.

Sub conducerea lui Fedorov, Ministerul Transformării Digitale a condus mai multe proiecte, inclusiv producția de drone. De asemenea, el a jucat un rol cheie în lansarea Brave1, un proiect care leagă acest minister de Ministerul Apărării pentru a avansa tehnologia militară.



