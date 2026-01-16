€ 5.0894
Stiri

Lovitură pentru Vladimir Putin. China suspendă importurile de energie electrică din Rusia
Data publicării: 13:12 16 Ian 2026

Lovitură pentru Vladimir Putin. China suspendă importurile de energie electrică din Rusia
Autor: Iulia Horovei

putin si xi jinping Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping. Sursa Foto: Agerpres

China a suspendat importurile de energie electrică din Rusia la începutul acestui an, deşi contractul dintre cele două state rămâne în vigoare.

 

China a suspendat importurile de energie electrică din  Rusia a 1 ianuarie, deşi contractul dintre cele două ţări rămâne în vigoare, a relatat vineri ziarul Kommersant, citat de EFE.

Contract valabil până în anul 2037

Potrivit ziarului, deşi contractul dintre compania rusă de energie Inter RAO şi Corporaţia de Stat a Reţelei Electrice din China (SGCC) este valabil până în 2037, livrările au scăzut din august 2023 din cauza problemelor care afectează reţeaua electrică din Extremul Orient rus.

Mai mult, pentru prima dată în ultimii ani, costul generării de energie electrică în China este mai mic decât costul achiziţiei de energie electrică rusă, a menţionat ziarul.

Inter RAO a explicat pentru Kommersant că respectivul contract nu a fost anulat şi că părţile „studiază activ posibilităţile” de a-l duce la bun sfârşit.

Ministerul Energiei din Rusia a informat ziarul că exporturile de energie electrică spre China ar putea fi reluate imediat ce Beijingul o va solicita, după „atingerea unor condiţii reciproc avantajoase de cooperare”.

Cu toate acestea, o sursă şi-a exprimat îndoiala că acest lucru ar fi posibil în 2026, potrivit Kommersant.

După invazia rusă în Ucraina şi valul de sancţiuni occidentale împotriva Rusiei, China a devenit unul dintre principalii clienţi ai industriei energetice ruseşti, în special pentru gaze şi petrol, scrie Agerpres.

Citește și: Reacția dură a lui Dumitru Coarnă, după avarierea conductei CPC: Consecințele sunt plătite de noi, de români

china
rusia
