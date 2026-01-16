€ 5.0891
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Data publicării: 10:26 16 Ian 2026

Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Autor: Tiberiu Vasile

Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru Vladimir Putin, președintele Rusiei. Sursa Foto: Agerpres

Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia este dispusă să readucă relațiile diplomatice cu Europa la nivelul de dinaintea invaziei din Ucraina.

 

Relațiile Rusia–Europa ar putea intra din nou în normalitate sau, cel puțin, aceasta este direcția sugerată de Vladimir Putin, care afirmă că Moscova este dispusă să revină la un dialog diplomatic cu statele europene, dacă anumite condiții sunt îndeplinite.

Președintele rus a declarat că Rusia este pregătită să readucă relațiile cu Europa la nivelul existent înainte de invazia din Ucraina, chiar dacă legăturile politice și economice dintre cele două părți se află acum la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, potrivit Moscow Times.

Dialog înghețat, legături economice aproape inexistente

Vorbind la Kremlin, în cadrul unei ceremonii dedicate noilor ambasadori străini, Putin a descris actualul climat diplomatic drept unul blocat. Potrivit acestuia, dialogul Rusia-Europa este practic suspendat, iar relațiile de afaceri s-au prăbușit într-un ritm accelerat, pe fondul sancțiunilor și al izolării politice.

Liderul de la Moscova a susținut că nu Rusia a fost cea care a închis canalele de comunicare, sugerând că deciziile luate în capitalele europene au dus la ruptura actuală.

Condițiile Kremlinului pentru reluarea relațiilor

În centrul mesajului transmis de Putin se află ideea de „reciprocitate". O eventuală relansare a relațiilor diplomatice, a spus el, nu poate avea loc fără respectarea intereselor naționale ale Rusiei și fără luarea în calcul a preocupărilor sale de securitate.

Aceste cerințe, potrivit președintelui rus, reprezintă baza oricărui dialog real și sustenabil. Fără ele, orice încercare de apropiere ar fi lipsită de substanță.

Putin a făcut apel și la trecutul comun al Rusiei și Europei, amintind de rădăcinile istorice ale cooperării bilaterale, precum și de perioadele în care schimburile culturale și economice au fost intense și stabile.

„Ne-am dori să credem că, în timp, situația se va schimba totuși, iar statele noastre vor reveni la un dialog normal și constructiv", a spus liderul rus, subliniind că „respectul pentru interesele naționale și luarea în considerare a preocupărilor legitime de securitate" sunt condițiile sale prealabile pentru o revenire la relații inițiale.

Rusia este pregătită să restabilească relațiile

Mesajul Kremlinului a fost întărit de o declarație directă, menită să transmită disponibilitatea Moscovei pentru o schimbare de direcție: „Rusia a fost și rămâne dedicată exact acestor abordări și este pregătită să restabilească nivelul relațiilor de care avem nevoie".

Afirmația vine într-un moment în care, pe continent, se discută tot mai des despre necesitatea regândirii relației cu Moscova.

Semnale diferite din Europa

În ultimele săptămâni, mai mulți lideri europeni au sugerat că izolarea totală a Rusiei nu este o soluție pe termen lung. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că „a sosit momentul” pentru reluarea dialogului la nivel înalt, în timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit despre necesitatea unui „cadru” pentru discuții directe cu Moscova.

Totuși, poziția oficială a instituțiilor europene rămâne rezervată. Comisia Europeană a transmis că nu vede, în acest moment, semnale concrete de deschidere din partea Moscovei care să justifice o schimbare de strategie.

Temeri la Bruxelles privind negocierile de pace

Totodată, la Bruxelles persistă îngrijorarea că relațiile Rusia-Europa ar putea fi redefinite în afara UE. Există temeri că Europa riscă să fie marginalizată în eventualele negocieri de pace legate de Ucraina, discuții dominate până acum de Kremlin și de Washington.

În acest context tensionat, declarațiile lui Putin deschid o ușă. Rămâne de văzut dacă Europa este dispusă sau pregătită să treacă pragul și în ce condiții.

vladimir putin
rusia
europa
ue
emmanuel macron
giorgia meloni
razboi ucraina
