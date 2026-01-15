Veniturile din petrol şi gaze la bugetul Rusiei au scăzut cu 24% în 2025

Veniturile din petrol şi gaze la bugetul federal al Rusiei au scăzut cu 24% în 2025, ajungând la cel mai scăzut nivel de după 2020, pe măsură ce cotaţiile la petrol au scăzut, iar rubla rusească s-a apreciat, arată datele Ministerului rus al Finanţelor, transmite Reuters

Petrolul și gazele, pilon central al veniturilor bugetare ale Rusiei

Veniturile din petrol şi gaze reprezintă principala sursă de numerar pentru Kremlin, reprezentând un sfert din veniturile bugetului federal, care au fost afectate de cheltuielile masive pentru apărare şi securitate, de când Rusia a început campania sa militară în Ucraina, în luna februarie 2022.

Ministerul rus al Finanţelor a raportat că veniturile din petrol şi gaze au scăzut anul trecut până la 8.480 miliarde ruble (108,03 miliarde de dolari), de la 11.130 miliarde de ruble în 2024. Anul trecut, preţurile la petrol au scăzut cu peste 18% - cea mai abruptă scădere anuală din 2020 - pe fondul îngrijorărilor crescânde privind supraoferta.

Veniturile din petrol şi gaze au fost, de asemenea, mai mici decât cele 8.650 miliarde de ruble preconizate de Ministerul Finanţelor în estimările sale revizuite în jos, de la o prognoză iniţială de 10.940 miliarde de ruble pentru 2025.

Niveluri similare cu cele din anul pandemiei COVID-19

Ultima dată când veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au atins astfel de niveluri a fost în anul 2020, când, pe fondul pandemiei de COVID-19 şi al prăbuşirii pieţei petroliere, au scăzut până la 5.240 miliarde ruble.

Ucraina şi susţinătorii săi occidentali au declarat în repetate rânduri că vor să reducă veniturile Rusiei din petrol, pentru a forţa al doilea mare exportator de petrol din lume să pună capăt războiului din Ucraina.

În luna decembrie 2025, veniturile Rusiei din petrol şi gaze au scăzut la 447,8 miliarde de ruble, de la 790,2 miliarde de ruble în aceeaşi lună din 2024 şi 530,9 miliarde de ruble în luna noiembrie 2025.