€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Chinezii investesc 7 miliarde de euro în Ungaria. De ce „nu au cum” în România. Explicația lui Petre Roman / video
Data actualizării: 21:16 13 Ian 2026 | Data publicării: 21:13 13 Ian 2026

EXCLUSIV Chinezii investesc 7 miliarde de euro în Ungaria. De ce „nu au cum” în România. Explicația lui Petre Roman / video
Autor: Elena Aurel

viktor orban si xi jinping Premierul ungar Viktor Orban și președintele chinez Xi Jinping. Sursa: Agerpres

Cea mai mare investiție chineză în Europa se realizează în Ungaria. În România, astfel de proiecte nu sunt posibile din cauza obedienței clasei politice și a lipsei de credibilitate a țării în UE, susține Petre Roman.

 

Petre Roman, fost premier al României, a vorbit despre pierderea credibilității României în Uniunea Europeană și despre relația cu China. De asemenea, acesta a adus în discuție investiția de 7 miliarde de euro realizată de chinezi în Ungaria și a subliniat dificultatea atragerii unor astfel de investiții în România din cauza obedienței clasei politice actuale. 

„Având în vedere sfidările la care e supusă Uniunea Europeană și faptul că din vina noastră, din vina conducătorilor politici pe care i-am avut, am pierdut teren foarte mult în ce privește credibilitatea noastră, adică suntem foarte supuși, dar nu avem o credibilitate a discuției, a discursului.

Acum patru zile am văzut cea mai mare investiție care se face în Europa - 7 miliarde de euro. Știți unde e? La Debrecen, în Ungaria... Cea mai mare fabrică de baterii electrice făcută de chinezi”, a spus Petre Roman. 

„Dar știți că vor să vină în România și nu au cum”, a spus Bogdan Chirieac. 

„Dacă vreți, putem vorbi despre asta o zi și o noapte fiindcă am fost direct implicat în tema asta cu China, și încă sunt. Nu politic, dar sunt acolo. Putem vorbi lucruri fabuloase în privința relației dintre România și China”, a spus Petre Roman. 

VEZI ȘI: Maia Sandu, propunerea lui Petre Roman de președinte al României unite: Așa e logic, firesc!

„Nu se poate admite politică din asta!”

Petre Roman a vorbit despre obediența politică „anti-națională” și a explicat că naționalismul și patriotismul sunt pe nedrept demonizate în discursul public. 

„Președintele Constantinescu și cu mine eram contre vents et marées, cum zic francezii, adică împotriva vântului și mareei. Noi, având o relație foarte bună cu Statele Unite, le-am explicat că nu putem renunța la parteneriatul cu China și ne-au înțeles. Ce e obediența asta anti-națională acum? Nu suport asta!

Să spui astăzi că ești naționalist-patriot e o crimă. Eu o spun oricând cu gura până la cer. Nu se poate admite politică din asta! Adică Strategia de Securitate a României propusă de președintele Nicușor Dan nu pomenește sintagma „statul român”. Cum e asta? Ce îi protejează pe români în istorie? Statul român.

Statul român nu e putred. Sunt putrede anumite structuri politice, statul nu. După cum nici Armata nu e putredă. Fără Armata Română nu am fi trecut niciodată prin istorie cum am trecut: bine”, a spus Petre Roman la DC News. 

VEZI ȘI:  Momentul de glorie așteptat de Donald Trump. Petre Roman: Atunci NATO va dispărea

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

petre roman
china
uniunea europeana
nationalism
patriotism
ungaria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Guvernul taie cu 10% cheltuielile de personal din administrația centrală
Publicat acum 9 minute
Când va fi aprobat bugetul pe 2026. Anunțul premierului Ilie Bolojan
Publicat acum 28 minute
Adrian Cuculis, denunț penal la Parchetul General împotriva „acaparării Justiției”. Ce a sesizat avocatul
Publicat acum 28 minute
Băluță lansează critici la adresa lui Ciucu: Primarul general este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge
Publicat acum 41 minute
Venezuela numără morții după bombardamentele SUA: identificarea victimelor este în curs
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 28 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close