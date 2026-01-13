Petre Roman, fost premier al României, a vorbit despre pierderea credibilității României în Uniunea Europeană și despre relația cu China. De asemenea, acesta a adus în discuție investiția de 7 miliarde de euro realizată de chinezi în Ungaria și a subliniat dificultatea atragerii unor astfel de investiții în România din cauza obedienței clasei politice actuale.

„Având în vedere sfidările la care e supusă Uniunea Europeană și faptul că din vina noastră, din vina conducătorilor politici pe care i-am avut, am pierdut teren foarte mult în ce privește credibilitatea noastră, adică suntem foarte supuși, dar nu avem o credibilitate a discuției, a discursului.

Acum patru zile am văzut cea mai mare investiție care se face în Europa - 7 miliarde de euro. Știți unde e? La Debrecen, în Ungaria... Cea mai mare fabrică de baterii electrice făcută de chinezi”, a spus Petre Roman.

„Dar știți că vor să vină în România și nu au cum”, a spus Bogdan Chirieac.

„Dacă vreți, putem vorbi despre asta o zi și o noapte fiindcă am fost direct implicat în tema asta cu China, și încă sunt. Nu politic, dar sunt acolo. Putem vorbi lucruri fabuloase în privința relației dintre România și China”, a spus Petre Roman.

„Nu se poate admite politică din asta!”

Petre Roman a vorbit despre obediența politică „anti-națională” și a explicat că naționalismul și patriotismul sunt pe nedrept demonizate în discursul public.

„Președintele Constantinescu și cu mine eram contre vents et marées, cum zic francezii, adică împotriva vântului și mareei. Noi, având o relație foarte bună cu Statele Unite, le-am explicat că nu putem renunța la parteneriatul cu China și ne-au înțeles. Ce e obediența asta anti-națională acum? Nu suport asta!

Să spui astăzi că ești naționalist-patriot e o crimă. Eu o spun oricând cu gura până la cer. Nu se poate admite politică din asta! Adică Strategia de Securitate a României propusă de președintele Nicușor Dan nu pomenește sintagma „statul român”. Cum e asta? Ce îi protejează pe români în istorie? Statul român.

Statul român nu e putred. Sunt putrede anumite structuri politice, statul nu. După cum nici Armata nu e putredă. Fără Armata Română nu am fi trecut niciodată prin istorie cum am trecut: bine”, a spus Petre Roman la DC News.

